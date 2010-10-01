с чего всё началось

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.

Общество Суд запретил Варваре Карауловой гулять по ночам Кунцевский суд Москвы установил административный надзор за Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и освобождена условно-досрочно, сообщил адвокат Сергей Бадамшин. 498

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 3,5K

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Политика Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году. 5,4K

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Общество ВОЗ: Россия вышла на плато по коронавирусу Эпидемия коронавируса COVID-19 в России достигла плато, но при планировании массовых мероприятий необходимо соблюдать меры безопасности, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис. 401

Космос О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые Отмечается, что вероятное снижение устойчивости вестибулярного аппарата у женщин на фоне menses (месячных — прим. ред. РИА LIVE24) нужно учитывать при полетах на МКС, Луну и Марс женщин-астронавтов в составе экипажа. 37

Политика МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России. 861