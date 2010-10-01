с чего всё началось

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.

Здоровье В городе Сосновый Бор зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом В Атомграде возможно введут карантин. После 18 мая в городе Сосновый Бор выросла заболеваемость коронавирусом.

Общество В Москве появился новый тип пропусков Система цифровых пропусков в Москве, введенная в рамках борьбы с распространением COVID-19, действует до 14 июня. 1,6K

Армия и оружие Силы ПВО отразили условный авиаудар по Москве в ходе учений Объединение противоракетной и противовоздушной обороны особого назначения Военно-космических сил России провело учения по отражению условного вражеского авиаудара по Москве.

Энергетика Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства. 103

Общество С 6 июня на Кубани ослабляют масочный режим Напомним, ранее губернатор Краснодарского края продлил карантин в регионе до 21 июня. Однако некоторые послабления в режиме все же есть. 25

Общество В России бесплатно выдадут препарат от коронавируса Препарат против коронавируса "Авифавир" будет бесплатным в России в рамках ОМС, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. 767

Общество Владимир Потанин: Мы восстановим и вернем экологическую систему в нормальное состояние Президент России Владимир Путин сегодня в режиме онлайн заслушал отчет министра МЧС Евгения Зиничева, главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, губернатора Красноярского края Александра Усса и президента «Норникеля» Владимира Потанина о ходе ликвидационных работ, связанных с разливом нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 в Норильске.

Шоу-бизнес Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей. 5

Авто Новую BMW M4 сфотографировали без камуфляжа На сайте Reddit опубликовали фотографию BMW M4 нового поколения.

Политика В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. 211

Кино Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook. 1,3K

Авто Названы все изменения обновленного Lada Largus Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели. 10