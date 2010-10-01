с чего всё началось

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.

Политика Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений Президент России Владимир Путин заявил о стремлении к тому, чтобы выходить из ситуации ограничений по коронавирусу как можно быстрее. 71

Политика США отказались возвращать России дипсобственность в Нью-Йорке США отказались вернуть России отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке даже после того, как постпред РФ при ООН Василий Небензя направил письмо генсеку ООН с просьбой вмешаться в ситуацию. 26

Интернет В Telegram появился видеоредактор Главным нововведением обновления стал интегрированный видеоредактор. Обычный фоторедактор появился в Telegram пять лет назад.

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