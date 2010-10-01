с чего всё началось

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.

Общество New York Times обвинила Симоньян в расизме Американская газета New York Times обвинила главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян в расизме после того, как она репостнула сообщение корреспондента «Комсомольской правды».

Общество У калининградского министра диагностировали COVID-19 Министра развития инфраструктуры Калининградской области Елену Дятлову госпитализировали в областную инфекционную больницу с коронавирусом. 3

Политика Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.

Политика Путин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии Президент России Владимир Путин во время совещания по экологии заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп».

Происшествия Суд арестовал чиновника Минпромторга по делу о взятке Начальник одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли Ризван Гайрбеков задержан по уголовному делу о получении взятки. 81

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 319

Происшествия В Петербурге спасатели вытащили на берег тонувшую в Неве женщину Санкт-Петербург, 5 июня 2020, 14:54 — REGNUM Петербургские спасатели смогли вытащить на берег одну из двух девушек, которые оказались по неизвестным причинам в холодных водах Невы у Володарского моста. 13

Кино Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов Советский и российский актер Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году жизни. 917

Политика Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году. 3,4K

Общество В России появится единый для всех регионов проездной билет Как отмечают в Минтрансе РФ, внедрение универсального билета повысит привлекательность общественного транспорта для населения, а единые стандарты оплаты проезда позволят регионам оптимизировать расходы бюджетов на субсидии и повысить налогооблагаемую выручку за счет прозрачного учета пассажирских перевозок, передает ТАСС. 7

Шоу-бизнес Анна Калашникова госпитализирована с высокой температурой и болями Можно было бы подумать, что у Калашниковой коронавирус, так как у неё резко подскочила температура тела, однако других симптомов вируса covid-19 не было, а в больнице ей поставили совершенно другой диагноз, правда, он оказался не менее неприятным. 33

Космос SpaceX разрешили повторно отправлять людей в космос на Crew Dragon Ранее экипаж Crew Dragon, отправленный на Международную космическую станцию (МКС) в рамках первой миссии доставки астронавтов, описал свои впечатления от передвижения на корабле и стыковки. 10

Политика Колокольцев представил личному составу замминистра Лебедева Глава МВД России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу заместителя министра — начальника Следственного департамента МВД Сергея Лебедева, министра внутренних дел по Республике Коми Андрея Сицского, начальника управления по Смоленской области Валерия Саржина и начальника управления по Ямало-Ненецкому автономному округу Сергея Костенко.