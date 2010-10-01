с чего всё началось

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.

Общество Умерла жена телеведущего Андрея Норкина Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии. 2K

Общество Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании. 595

Экономика Микрофинансисты активизировали передачу проблемных долгов коллекторам Почему микрофинансисты расчищают портфели В апреле — мае группа компаний Eqvanta (бренды "Быстроденьги" и "Турбозайм") продала чуть менее 40% портфеля просроченных кредитов, рассказал директор по управлению высокорисковыми активами группы Андрей Заводсков. 1

Политика На Украине рассказали о «кинувшей» МВФ Тимошенко Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что экс-премьер Юлия Тимошенко в 2008 году «кинула» Международный валютный фонд, поэтому теперь МВФ выдвигает больше условий для выделения транша. 1

Хоккей Роднина отреагировала на заявление Панарина о России Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. 3

Энергетика Польша повысит тариф на транзит российского газа Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа. 168

Здоровье Ведерников усилил требования к профилактике распространения КОВИД среди медиков По инициативе Михаила Ведерникова в указ о мерах по противодействию КОВИД были внесены изменения, касающиеся усиления требований по профилактике и снижению рисков распространения инфекции среди медицинских и социальных работников.

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 785

Происшествия В США полицейские в знак протеста ушли с работы Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) покинули состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских. 81

Общество Число зараженных коронавирусом в России превысило 450 тыс. человек За последние сутки в России выявили 8 тыс. 855 случаев коронавируса, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

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Общество Глава UFC думает отправить бойцов на улицы США для наведения порядка Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мнением о поступке чемпиона полутяжелого дивизиона Джона Джонса, который отбирал баллончики у вандалов на улицах США, передает FightTime. 2

Культура Самые популярные ролики российского YouTube теперь доступны в 8К-качестве Один из пользователей сети YouTube на своем канале Veskercon Live выложил ставшие уже культовыми, когда-то очень популярные среди русскоязычных пользователей видеохостинга ролики в качестве 8К. 2

Политика Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США. 16

Кино Скончался актер Михаил Кокшенов Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24». 1,4K