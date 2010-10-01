Экономика
REGNUMПравительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
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с чего всё началось
Как сообщается на сайте кабмина, уже в этом месяце из резервного фонда будет выделено более 8 млрд рублей на повышение размера выплаты пособий по уходу за первым ребенком.Профиль04 июня в 07:26
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На повышенные пособия по безработице выделят свыше 56 млрд рублей
Парламентская газета04 июня в 06:51
На повышенные пособия по безработице выделяется свыше 56 млрд рублей
Независимая газета04 июня в 06:32
На повышенные пособия по безработице в России выделят более 56 миллиардов рублей
ТК Звезда04 июня в 07:26
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