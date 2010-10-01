Экономика

REGNUMREGNUMПравительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
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с чего всё началось
Как сообщается на сайте
 кабмина, уже в этом месяце из резервного фонда будет выделено более 8 млрд рублей на повышение размера выплаты пособий по уходу за первым ребенком.
Профиль04 июня в 07:26

Подробнее о событии

Мишустин: власти выделят 8 миллиардов рублей на увеличение пособия по уходу за первым ребенком

Вести.Ru04 июня в 06:50

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Парламентская газета04 июня в 06:51

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Независимая газета04 июня в 06:32

На повышенные пособия по безработице в России выделят более 56 миллиардов рублей

ТК Звезда04 июня в 07:26

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

REGNUM04 июня в 05:54

Мишустин после пандемии посетит депрессивные регионы

Комсомольская правда04 июня в 06:44

Кабмин выделит более 8 млрд рублей на двукратное повышение пособия на первого ребенка

ТАСС04 июня в 05:50
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Энергетика

Страны ОПЕК продлили действие режима сокращенной добычи нефти

Эр-Рияд, 6 июня 2020, 16:54 — REGNUM Представители стран-членов ОПЕК продлили режим сокращенной добычи нефти.
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Отмечается, что вероятное снижение устойчивости вестибулярного аппарата у женщин на фоне menses (месячных — прим. ред. РИА LIVE24) нужно учитывать при полетах на МКС, Луну и Марс женщин-астронавтов в составе экипажа.
Live24 04 июня в 02:16
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В США полицейские в знак протеста ушли с работы

Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) покинули состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских.
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Президент России Владимир Путин отметил, что необходимо стремиться к тому, чтобы выходить из введенных из-за коронавируса мер как можно скорее.
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Скончался актер Михаил Кокшенов

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Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли

Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
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«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия

Как отмечает «Яндекс», по тому, какие новые слова были популярны в том или ином году, можно судить, как новые явления и мода влияют на русский язык.
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Жители Дагестана пытались отбить у полиции мужчину, застрелившего сына

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Сегодня Михаил Галустян представил премьеру песни и клипа «Золото». В нем Александр Гудков сыграл кутюрье.
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