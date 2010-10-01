По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.

Общество Из твиттера «Роскосмоса» удалили старые посты Рогозина Из официального аккаунта «Роскосмоса» в Twitter, удалили посты, которые выкладывал глава госкорпарации Дмитрий Рогозин.

Общество Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании. 536

Общество Умерла журналистка Юлия Норкина Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru. 960

Футбол Семин прокомментировал информацию о назначении в киевское «Динамо» Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о назначении в киевское "Динамо", передает "Чемпионат.com".

Происшествия В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток. 130

Космос Аналитик рассказал, почему «новые королевы» в российской космонавтике не появятся В связи с запуском Crew Dragon аналитик и публицист Андрей Никулин замечает, что российская космонавтика живет сейчас за счет наследия Сергея Королева, а надеяться на появление новых королевых в нынешних условиях не стоит. 1

Кино Скончался актёр Михаил Кокшенов Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов. 1K

Экономика ЦБ предлагает увеличить лимиты льготного кредитования бизнеса Банк России предлагает увеличить лимиты по госпрограмме кредитования предприятий под 2%. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет «Интерфакс».

Общество Жители европейской части России увидят лунное затмение Жители большей части европейской России (кроме севера) и юго-запада Сибири в ночь на 6 июня смогут наблюдать полутеневое затмение Луны. 3

Общество Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ. 491

Шоу-бизнес Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей Американская модель Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых звезд 2020 года от Forbes. 2

Экономика В Госдуму внесён законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который позволяет самозанятым и индивидуальным предпринимателям брать ипотечные каникулы на равных условиях. 5

Футбол Опубликован календарь матчей АПЛ до 2 июля Британское интернет-издание The Independent опубликовало на своем сайте календарь матчей чемпионата Англии до 2 июля.

Политика В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

Экономика Сбербанк назвал быстрее всего восстанавливающиеся после пандемии города Первым городом России, где активность потребителей практически вернулась на уровень, который был до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, стало Кемерово.