с чего всё началось

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.

Общество Экс-глава Ми-6 заявил об искусственном происхождении коронавируса Лондон, 4 июня 2020, 13:43 — REGNUM Коронавирус возник в лаборатории в китайском Ухане и распространился по миру из-за несчастного случая, заявил бывший руководитель британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав в интервью Telegraph. 71

Наука Искусственные эритроциты оказались лучше настоящих Искусственные эритроциты имеют сходный размер, форму, заряд и поверхностные белки с настоящими клетками. 3

Общество Минстрой утвердил критерии стандартного жилья Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке. 12

Технологии Популярность устаревшей Windows 7 раскрыли аналитики Устаревшая Windows 7, которая уже не получает обновлений безопасности, до сих пор остается второй по популярности среди операционных систем, установленных на компьютерах, пишет TechSpot со ссылкой на раскрытые данные исследования аналитической компании NetMarketShare. 9

Происшествия В Ивантеевке в пятиэтажке взорвался газ 4 июня около 17:19 мск в жилом доме взорвался газ. Сообщалось, что одна женщина пострадала, более 30 человек были эвакуированы. 9

Общество Власти Вашингтона отменили комендантский час Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на пресс-конференции в четверг, 4 июня, заявила, что в городе отменен комендантский час после прекращения беспорядков.

Общество На Кубани продлили карантинный режим Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что карантин в регионе будет продлен до 21 июня, передает "Кубань-24". 2,3K

Футбол Моуринью хочет пригласить в «Тоттенхэм» Зума Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью хочет видеть в своей команде защитника «Челси» Курта Зума.

Политика После голосования Путин может выступить с обращением к россиянам После проведения процедуры голосования за правки в Конституцию рассматривается сценарий обращения к гражданам со стороны главы РФ Владимира Путина. 3K

Космос Зафиксирована мощнейшая за два года вспышка на Солнце Сотрудники NASA сообщили о крупнейшей с 2017 года вспышке на Солнце, пишет сайт argumenti.ru Речь идет о вспышке М-класса, которую классифицируют как среднюю из больших. 612

Авто АвтоВАЗ разрабатывает новые моторы для Lada Актуальная линейка моторов АвтоВАЗа не претерпевала серьезных изменений с 2018 года: тогда руководство завода сообщило, что двигатели удовлетворяют запросы клиентов Lada. 143