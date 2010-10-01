с чего всё началось

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.

Единоборства Напарник Фёдора Емельяненко оценил стиль боя Нурмагомедова Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, который входит в команду знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко, охарактеризовал стиль ведения боя действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Общество Жилье эконом-класса заменят стандартным жильем Критерии "стандартного жилья" утвердил Минстрой. Этот термин придет на смену жилью "эконом-класса". Документ вступает в силу 6 июня. 12

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 3,2K

Энергетика СМИ назвали новую дату встречи стран ОПЕК+ Встреча министров стран ОПЕК+ может состояться в ближайшие выходные, 6 или 7 июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в картеле. 3

Армия и оружие Небензя напомнил ООН о праве Ирана разрабатывать ракетную программу Постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором напомнил о праве независимой страны Иран разрабатывать ракетные и космические программы.

Шоу-бизнес Лолита предстала в образе разобранного робота в тизере нового клипа Российская певица Лолита Милявская показала тизер клипа, в котором предстала в виде 3D-модели разобранного робота.

Общество Власти Кузбасса разрешили работу ТЦ и фитнес-клубов В Кемеровской области возобновляют работу торгово-развлекательные центры и фитнес-клубы, принимать подопечных смогут детские сады, сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 4 июня. 19

Общество Для прибывающих в Приморье пассажиров ввели дополнительные меры Владивосток, 5 июня 2020, 03:51 — REGNUM Власти Приморья ввели новые правила въезда в регион — теперь все прибывающие пассажиры из неблагополучных по коронавирусу территорий должны будут заполнить анкету по форме Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе. 9

Общество Собянин допустил продление масочного режима до октября или февраля Возвращение к нормальной жизни после эпидемии коронавируса в Москве займет год. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр столицы Сергей Собянин. 3,9K

Здоровье Двадцать девять медработников в Новокузнецке заразились коронавирусом Олег Евса заверил, что все медработники, работающие с "ковидниками", обеспечены средствами индивидуальной защиты, но от материальной поддержки (а Владимир Роккель предложил задействовать спонсорскую помощь) медики Новокузнецка не откажутся. 1

Политика КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию. 800

Происшествия В Курганской области задержан инспектор Ростехнадзора за взятку Следственный отдел по городу Кургану СУ СКР по Курганской области задержал инспектора Курганского отдела по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора по подозрению в совершении должностного коррупционного преступления в соответствии со статьёй 290 УК РФ «Получение взятки».

Политика Политик Андрей Крылов вновь подал иск на губернатора Алтайского края «Алтайский краевой суд сегодня принял мое административное исковое заявление с требованием отмены Указа Губернатора Алтайского края о введении ограничительных мер», - сообщил Андрей Крылов.

Футбол «РБ Лейпциг» нашел замену уходящему в «Челси» Вернеру По информации источника, 23-летний форвард должен стать заменой Тимо Вернеру, который в ближайшее трансферное окно покинет стан "быков".

Общество Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ. 462