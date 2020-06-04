Экономика

Газета.RuГазета.RuКабмин выделит 8 млрд рублей на удвоение пособий на первого ребенка

Повышенные выплаты будут перечислены семьям уже в этом месяце. Ранее Госдума приняла закон, который предусматривает увеличение выплат для неработающих граждан с детьми до полутора лет.
Читать в источнике
Комментировать391
с чего всё началось
Как сообщается на сайте
 кабмина, уже в этом месяце из резервного фонда будет выделено более 8 млрд рублей на повышение размера выплаты пособий по уходу за первым ребенком.
Профиль04 июня в 07:26

Подробнее о событии

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

REGNUM04 июня в 05:54

Мишустин после пандемии посетит депрессивные регионы

Комсомольская правда04 июня в 06:44

На повышенные пособия по безработице выделяется свыше 56 млрд рублей

Независимая газета04 июня в 06:32

Правительство РФ выделит более 8 млрд руб. на выплаты пособий по уходу за первым ребенком

Агентство Москва04 июня в 05:55

Мишустин: власти выделят 8 миллиардов рублей на увеличение пособия по уходу за первым ребенком

Вести.Ru04 июня в 06:50

На повышенные пособия по безработице выделят свыше 56 млрд рублей

Парламентская газета04 июня в 06:51

Кабмин выделит более 8 млрд рублей на двукратное повышение пособия на первого ребенка

ТАСС04 июня в 05:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 22:52, Ашберн
Энергетика

Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти

Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля в рамках соглашения стран ОПЕК+.
Lenta.ru 21:37
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
23
Общество

Китай стал зоной с низкой эпидемиологической угрозой по коронавирусу

Вся китайская территория стала зоной с низким уровнем эпидемиологической угрозы по коронавирусу после того, как 7 июня уровень угрозы понизили в северо-восточной провинции Цзилинь.
Московский Комсомолец 22:31
Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
911
Шоу-бизнес

В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости 18:30
621
Шоу-бизнес

Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками

Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
Paparazzi.ru вчера в 08:14
28
Происшествия

На востоке Красноярского края из-за дождей разрушился мост

В Партизанском районе Красноярского края произошло разрушение автомобильного моста. Он находится на 65 км автодороги "Партизанское – Мина".
ИА 1-Line 22:14
1
Здоровье

Диетолог назвал самый вредный суп

Врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала, что наибольшую опасность для здоровья из первых блюд представляет солянка.
ФедералПресс 18:11
50
Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропад". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 18:35
35
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
1K
Политика

Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США

Сенатор Алексей Пушков упрекнул Вашингтон в поддержке террористов в ответ на заявления экс-посла США в Москве Майкла Макфола.
РИА Новости 14:11
Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
906
Энергетика

Белоруссия ответила на требование «Газпрома» вернуть долг

Министерство энергетики Белоруссии ответило отказом на требование "Газпрома" вернуть долг, превышающий $165 млн.
Ruposters.ru вчера в 06:00
120
Здоровье

Прием больных возобновили в поликлиниках Екатеринбурга

В поликлиниках Екатеринбурга начался прием пациентов по предварительной записи. Интервалы между приемами составляют 30 минут.
Evo-rus.com вчера в 08:06
Общество

В Портленде запретили применять слезоточивый газ без необходимости

Мэр американского города Портленд, штат Орегон, Тед Уиллер призвал полицейских использовать слезоточивый газ только в случаях крайней необходимости.
РИА Новости 21:36
Здоровье

57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com вчера в 02:26
212
Происшествия

Спецназовцы 7 раз выстрелили в екатеринбуржца при штурме

Kursk.com 09:08
111
Общество

В Краснодарском крае открылись пляжи

Lenta.ru 00:04
1
Армия и оружие

В РФ предложили запускать ракеты с самолетов по-минометному

Как следует из патента на изобретение, опубликованного в базе данных Федерального института промышленной собственности, специалисты КБ «Факел» им. Грушина и НПП «Радар ммс» предложили стрелять с самолетов ракетами из вертикальных пусковых установок с помощью минометного старта.
Военное дело 03:49
162
Общество

Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 20:48
Наука

Ученые создали сорбент для очистки воды от радиоактивных элементов

Специалисты разработали сорбент для полного извлечения из питьевой и технической воды опасных радиоактивных элементов стронция и цезия.
Goroday.ru 05:00
1
Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM вчера в 06:37
1,5K
Происшествия

Воспитательница на Украине задушила ребенка в детском саду

Известия 19:36
23
Технологии

Эксперт оценил необходимость установки антивируса на смартфон

Установить антивирусное приложение на смартфон следует прежде всего владельцам устройств, работающих на ОС Android.
Известия 20:50
3
Единоборства

Нуньес оказалась тяжелее Спенсер на взвешивании перед UFC 250

Состоялось взвешивание перед турниром UFC 250 в Лас-Вегасе (США).
Спорт-Экспресс вчера в 15:19
Кино

Каннский кинофестиваль объявил свою программу

Коммерсантъ 04 июня в 13:19
2
Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 14:15
10
Политика

Германия пригрозила штрафовать США за давление на «Северный поток-2»

Власти Германии пригрозили штрафовать США, если те продолжат санкционное давление на проект газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 09:02
293
Общество

Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября

Новости Перми вчера в 02:05
116
Политика

Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM 14:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное