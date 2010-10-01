Экономика

REGNUMREGNUMПравительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
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Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

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Комсомольская правда04 июня в 06:44

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Независимая газета04 июня в 06:32

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Агентство Москва04 июня в 05:55

Мишустин: власти выделят 8 миллиардов рублей на увеличение пособия по уходу за первым ребенком

Вести.Ru04 июня в 06:50

На повышенные пособия по безработице выделят свыше 56 млрд рублей

Парламентская газета04 июня в 06:51

Кабмин выделит более 8 млрд рублей на двукратное повышение пособия на первого ребенка

ТАСС04 июня в 05:50
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 04:55, Ашберн
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Сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова исполнилось пять лет. Артемий получил долгожданный подарок.
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Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США

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