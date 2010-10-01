По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.

Гаджеты Рынок флагманских аппаратов Apple падает По причине резких снижений доходов среднего класса сегмент флагманских аппаратов стремительно падает. 4

Единоборства Макгрегор заявил о завершении карьеры Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.

Общество Илья Азар вышел из спецприемника Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар вышел из спецприемника после 10 суток ареста. 55

Музыка Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко". 100

Культура Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой Первые две серии из 8 доступны по подписке more.tv в видеосервисе Wink с 4 июня Режиссером проекта, а также сценаристом и автором идеи стал Эдуард Оганесян, а одним из продюсеров – Фёдор Бондарчук. 23

Здоровье 57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко. 241

Шоу-бизнес На критику Валерии ответил Сергей Шнуров Певец Сергей Шнуров ответил на слова Валерии о том, что лидер «Ленинграда» «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу». 90

Общество Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса За последние сутки наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве (1956), Московской области (754), Санкт-Петербурге (340), Нижегородской области (317), Свердловской области (240) и Ростовской области (210). 207

Энергетика «Газпром» объявил тендер на поставку труб ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. 18

Происшествия Сыровара Олега Сироту ограбили в Москве Ноутбук известного сыровара Олега Сироты похитили в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 7 июня. 1

Общество Минобороны разъяснило новый порядок поступления в военные вузы Порядок поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны России в текущем году изменен в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства.

Общество В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственных магазинов Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят свою работу с 8 июня, сообщается на официальном сайте администрации города. 176

Политика Захарова оценила предложение США помочь в ликвидации ЧП в Норильске В прямом эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» представитель МИД России Мария Захарова отметила, что РФ благодарна американской стороне за готовность оказать помощь в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске. 1,2K

Общество Коронавирус выявлен у 14 человек в Республике Крым Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 438 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 313 пациентов, 14 человек скончались. 91

Политика Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних. 3,6K