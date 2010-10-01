Экономика

REGNUMREGNUMПравительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
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Мишустин: власти выделят 8 миллиардов рублей на увеличение пособия по уходу за первым ребенком

Вести.Ruвчера в 06:50

Мишустин после пандемии посетит депрессивные регионы

Комсомольская правдавчера в 06:44

Кабмин выделит более 8 млрд рублей на двукратное повышение пособия на первого ребенка

ТАССвчера в 05:50

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ТК Звездавчера в 07:26

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

REGNUMвчера в 05:54

На повышенные пособия по безработице выделят свыше 56 млрд рублей

Парламентская газетавчера в 06:51

На повышенные пособия по безработице выделяется свыше 56 млрд рублей

Независимая газетавчера в 06:32
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Газета.Ru 10:50
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Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
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Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
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Футбол

Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, заработавшим свой миллиард.
Деловое.ТВ 08:52
Шоу-бизнес

В семье Подольской и Преснякова случилось пополнение

Еще за несколько дней до дня рождения Артемия Наталья Подольская упоминала, что они с мужем решились на пополнение в семье по случаю дня рождения Артемия.
Bimru.ru 06:12
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Общество

В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей

Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru 02 июня в 23:50
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Здоровье

Дмитрий Азаров лично оценит ситуацию с коронавирусом в Тольятти

Самара, 5 июня 2020, 14:25 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прибыл в Тольятти, чтобы досконально разобраться с ситуацией по распространению коронавируса в этом городе.
REGNUM 07:25
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Авто

Kia объявила российские цены на новый кроссовер Kia XCeed

Компания Kia начала в России продажи своего купеобразного кроссовера XCeed.
Car.ru 02 июня в 10:49
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Происшествия

В Новгородской области сообщили об утечке мазута в реку

Спасатели в Новгородской области ликвидируют последствия утечки мазута из бочки на берегу реки Перетна в Окуловке, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости 11:53
Шоу-бизнес

Бывшая жена Григорьева-Апполонова продает московскую квартиру

Бывшая жена музыканта Андрея Григорьева-Апполонова Мария продает трехкомнатную квартиру в центре Москвы.
Газета.Ru 06:54
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Экономика

Китай готовит финансовое оружие против доллара и биткоина

Американские эксперты выражают обеспокоенность на этот счет, поскольку новая валюта может составить конкуренцию доллару.
Газета.Ru 11:10
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Здоровье

В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом в России

Москва, 5 июня 2020, 18:41 — REGNUM Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России удалось переломить, пик заболеваемости в стране пройден.
REGNUM 11:41
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Шоу-бизнес

Билли Айлиш рассказала о том, что никогда не чувствовала себя желанной

Американская певица Билли Айлиш рассказала журналу British GQ о том, что никогда не чувствовала себя привлекательной для мужчин.
Pravda.Ru 06:44
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Происшествия

Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

В Москве у здания Главного управления МВД на улице Петровка, 38 полиция задержала 13 участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара, сообщает «ОВД-инфо».
Ведомости 12:54
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
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Экономика

Уровень безработицы в США неожиданно снизился в мае

Американский рынок труда неожиданно начал восстанавливаться в мае после резкого роста безработицы на фоне пандемии коронавируса.
Вести.Ru 08:57
Происшествия

Стал известен ущерб от экологической катастрофы в Красноярском крае

Континент Сибирь Online вчера в 03:03
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Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
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Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
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Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
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Общество

Правительство Пекина раздаст жителям 1,7 млн долларов на шопинг

Жители Пекина получат от правительства города 12,2 миллиарда юаней (1,7 миллиона долларов) в виде ваучеров на шопинг, походы в ресторан, туризм, образование и спорт, сообщило агентство Bloomberg.
Компания 12:25
Происшествия

Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев

Часть улицы перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев, сообщила в Twitter мэр города Мюриэл Боузер.
РИА Новости 12:13
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Происшествия

В психбольнице под Саратовом выявили очаг коронавируса

Очаг коронавирусной инфекции выявили в Красноармейской областной психиатрической больнице в Саратовской области, где COVID-19 подтвержден у четырех сотрудников, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
РИА Новости 13:00
Игры

В Steam появились игры издательства Electronic Arts

Vprognoze.ru вчера в 21:45
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Кино

В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат

Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания 09:49
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Общество

В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом

Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
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Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
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Экономика

В Росстате рассказали, какие товары подорожали в России в мае

Москва, 5 июня 2020, 19:56 — REGNUM Рост цен на крупы и бобовые оказал существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары в России в мае 2020 года.
REGNUM 12:56
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