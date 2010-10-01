с чего всё началось

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.

Культура Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть. 30

Футбол Касильяс назвал лучших футболистов в истории «Реала» Криштиану Роналду выступал за «королевский» клуб в течение девяти лет.

Происшествия На разлив: может ли повториться норильская техногенная катастрофа 29 мая в Норильске на территории ТЭЦ-3 НТЭК (входит в состав «Норникеля») из-за лопнувшего резервуара разлилось 20 тыс. т дизельного топлива и был объявлен режим ЧС. 11

Игры Hangar 13 сравнила ремейк Mafia с ремейком Resident Evil 2 Разработчики ремейка первой Mafia из Hangar 13 сравнили свой проект с ремейком Resident Evil 2. Ничего конкретно нового из интервью с журналом OPM представители студии не сообщили — игра создаётся на новом движке со множеством графических наворотов вроде отражений на объектах, водных эффектов и детализированных персонажей. 4

Общество Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин. 1,6K

Общество Северодвинск закроют на въезд и выезд с 6 июня из-за коронавируса Как сообщает правительство Поморья, с 6 июня приехать в Северодвинск и покинуть его можно будет только в связи с исполнением должностных обязанностей или для обращения за медицинской помощью. 137

Армия и оружие Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive. 875

Политика В Японии призвали «отобрать» Курилы у России Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. 489

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 2,6K

Здоровье Власти Украины могут усилить карантин По мнению Степанова, увеличение заболеваемости говорит о том, что украинцы не соблюдают правила, рекомендованные властями и медиками.

Здоровье Число жертв коронавируса в российских интернатах назвали в Минтруда В Минтруда назвали число заболевших COVID-19 и умерших от этой инфекции в стационарных учреждениях соцобслуживания — психоневрологических интернатах, домах престарелых и инвалидов.

Шоу-бизнес Кара Делевинь рассказала о своих сексуальных пристрастиях Ранее сообщалось, что 7 мая британская модель и актриса Кара Делевинь рассталась со своей девушкой, американской актрисой Эшли Бенсон.