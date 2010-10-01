Экономика

REGNUMREGNUMПравительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
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с чего всё началось
Как сообщается на сайте
 кабмина, уже в этом месяце из резервного фонда будет выделено более 8 млрд рублей на повышение размера выплаты пособий по уходу за первым ребенком.
Профильвчера в 07:26

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Мишустин: власти выделят 8 миллиардов рублей на увеличение пособия по уходу за первым ребенком

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Независимая газетавчера в 06:32

На повышенные пособия по безработице в России выделят более 56 миллиардов рублей

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Мишустин после пандемии посетит депрессивные регионы

Комсомольская правдавчера в 06:44

Кабмин выделит более 8 млрд рублей на двукратное повышение пособия на первого ребенка

ТАССвчера в 05:50
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 19:17, Ашберн
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В минувшую пятницу вечером в Дагестане неизвестные обстреляли двух местных жителей в городе Кизляре.
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Intel подменила документацию на Comet Lake-S, и теперь все узнали их реальное потребление

Старая версия документа Intel Именно пиковым значением PL2 компания Intel и стала манипулировать в документах на Comet Lake.
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Lenta.ru 19:05
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Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20
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Экономика

Банки попросили отложить перевод на российский софт

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Общество

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Уголовное дело в отношении 54-летнего Платошкина доктора исторических наук возбуждено по двум статьям — за склонение к совершению массовых беспорядков и публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
МордовМедиа вчера в 11:36
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Политика

Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству

Президент России Владимир Путин утвердил указ о переходе Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству.
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Политика

В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

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Газета.Ru 13:43
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Общество

Генпрокуратура назвала причину ЧП в Норильске

Телеканал 360° 10:47
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Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина

В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия 18:03
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Общество

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РИА Новости 05:44
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В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
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Политика

Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»

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Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки

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EA Play и летний фестиваль в Steam также отложили

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Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
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Армия и оружие

Ликвидирован лидер «Аль-Каиды» в Северной Африке

В Мали был убит лидер террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) в Северной Африке Абдельмалек Друкдаль.
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В Роскачестве назвали самые опасные продукты

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VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham

Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.
Inc-news.ru 03 июня в 17:49
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