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По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.

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Футбол ФИФА запретила казанскому «Рубину» регистрировать новых футболистов ФИФА запретила казанскому «Рубину» регистрировать новых футболистов из-за спора со словенской «Олимпией».

Общество Сергей Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве не было переполненности парков и скверов после разрешения прогулок.

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Армия и оружие SANA: ПВО Сирии отразили атаку в провинции Хама Средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в районе города Масьяф в провинции Хама.

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Футбол Футболист сборной Германии согласился перейти в «Челси» Сообщается, что 24-летний футболист согласился перейти в «Челси» во время летнего трансферного окна.

Здоровье В Тюменской области отменили самоизоляцию для приезжающих в регион Самоизоляция для приезжающих в Тюменскую область отменена, сообщила главный санитарный врач региона Галина Шарухо во время трансляции в официальном аккаунте областного оперативного штаба в социальной сети "ВКонтакте". 4

Фигурное катание Загитова сдала отрицательный тест на коронавирус Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сдала отрицательный тест на коронавирус.

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 1,9K