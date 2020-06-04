с чего всё началось

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Политика В МИДе отреагировали на расторжение Киевом договоров аренды Россия оставляет за собой право на ответные меры, после того как Украина сообщила о расторжении договоров аренды на земельные участки для посольства РФ в Киеве.

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Кино «Годзилле против Конга» с Милли Бобби Браун дали рейтинг PG-13 В фильме «Годзилла против Конга» снялись Эйса Гонсалес, Милли Бобби Браун, Александр Скарсгард, Джессика Хенвик, Чжан Цзыи и Данай Гурира.

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