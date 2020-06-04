с чего всё началось

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.

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Общество В Ростовской области отменили пропускной режим Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции. 56

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Финансы ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.

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