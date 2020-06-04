Коронавирус

REGNUMREGNUMПравительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
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На повышенные пособия по безработице выделяется свыше 56 млрд рублей

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Российская газета06:10

Кабмин выделит более 8 млрд рублей на двукратное повышение пособия на первого ребенка

ТАСС05:50

Правительство РФ выделит более 8 млрд руб. на выплаты пособий по уходу за первым ребенком

Агентство Москва05:55

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

REGNUM05:54

Правительство выделит свыше 8 млрд рублей на двукратное повышение пособия на первого ребенка

Парламентская газета05:56

Правительство выделит более 8 млрд руб. на увеличение пособия по уходу за ребенком

Rambler News Service05:48
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Михаил Мишустин
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 стало известно, что он болен COVID-19. Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ был назначен Андрей Рэмович Белоусов, 19 мая Мишустин вернулся к работе.
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