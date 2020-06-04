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REGNUMПравительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
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Правительство выделит свыше 8 млрд рублей на двукратное повышение пособия на первого ребенка
Парламентская газета05:56
Правительство выделит более 8 млрд руб. на увеличение пособия по уходу за ребенком
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