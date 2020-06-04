Экономика
REGNUMПравительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
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Происшествия
Начальника цеха арестовали в Норильске по делу о разливе топлива
Суд в Норильске арестовал до 31 июля начальника цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина по уголовному делу о разливе 20 тыс. тонн дизельного топлива, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя Красноярского краевого суда Оксаны Веселовой.
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РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
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Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом
Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru 06:26
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
Общество
Шапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
РИА Новости 06:26
Гаджеты
Смартфоном Honor Play 4 Pro можно померить температуру
Megaobzor.com 05:42
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Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
Вести.Ru вчера в 02:32
Шоу-бизнес
«Рабочая сторона»: Асмус показала фото сочных ягодиц
«Рабочая сторона», — написала в подписи к публикации Асмус. Фанаты мгновенно отреагировали на пост знаменитости.
Московский Комсомолец 06:08
Политика
Белоруссия готова к обсуждению более глубокой интеграции с Россией
Белоруссия и Россия осенью текущего года могут вернуться к обсуждению дорожных карт по углублению интеграции в рамках Союзного государства.
Евразия Daily 06:37
Спорт
Олимпиада в Токио может пройти в упрощённом варианте
Правительство Японии и организационный комитет Игр рассматривают возможность упрощённого проведения Олимпиады и Паралимпиады в Токио, сообщает Yomiuri.
Чемпионат вчера в 22:18
Общество
Многодетной семье из Оренбуржья вернут детей
Orenday.ru 07:11
Политика
Роман Головченко возглавил новый кабинет министров Беларуси
46-летний Роман Головченко, который ранее возглавлял Госкомвоенпром Беларуси, назначен новым премьер-министром РБ.
Российская газета 05:21
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается
Президент России Владимир Путин констатировал улучшение ситуации с коронавирусом в РФ.
ТАСС 06:52
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Авто
Toyota обновила пикап Hilux и внедорожник Fortuner
Пикап Toyota Hilux и построенный на его базе внедорожник Toyota Fortuner пережили рестайлинг.
Wroom.ru 04:57
Общество
Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
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Общество
Русскоязычная община создает патрули для защиты от мародеров в США
Не дожидаясь помощи от силовиков, сегодня представители русскоязычной общины вышли патрулировать улицы, где они живут и работают, чтобы защитить их от мародеров.
РЕН ТВ 02:13
Политика
Полиция изучит визит Зеленского в кафе во время карантина
Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантина президентом Украины Владимиром Зеленским при посещении кафе в Хмельницком.
RT на русском 06:28
Армия и оружие
Полковник избил солдат за выстрел по машине охраны Асада
До полковника дошла информация, что один из его солдат, неся дежурство на боевом посту, выстрелил в стекло автомобиля, в котором находились сотрудники службы безопасности президента Сирии Башара Асада.
Рамблер 04:28
Происшествия
Ливень размыл и обрушил дорогу в Тульской области
На место происшествия выехали представители районной администрации и оперативная группа Киреевского пожарно-спасательного гарнизона МЧС.
Известия 06:54
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Хоккей
«Металлург» обменял Береглазова и Каблукова в «Авангард» на Бека
Магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард" совершили обмен, по итогам которого хоккеистом "Магнитки" стал Тэйлор Бек, а в обратном направлении последовали Алексей Береглазов и Илья Каблуков, сообщается на официальном сайте КХЛ.
РИА Новости 06:26
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Происшествия
В Петербурге пациентка умерла после пластической операции
62-летняя жительница Санкт-Петербурга умерла через несколько дней после пластической операции, которую ей сделали в одной из частных клиник в Василеостровском районе 29 мая.
Newia.ru 06:15