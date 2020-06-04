По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.

Происшествия Начальника цеха арестовали в Норильске по делу о разливе топлива Суд в Норильске арестовал до 31 июля начальника цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина по уголовному делу о разливе 20 тыс. тонн дизельного топлива, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя Красноярского краевого суда Оксаны Веселовой. 136

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня. 814

Политика Белоруссия готова к обсуждению более глубокой интеграции с Россией Белоруссия и Россия осенью текущего года могут вернуться к обсуждению дорожных карт по углублению интеграции в рамках Союзного государства.

Спорт Олимпиада в Токио может пройти в упрощённом варианте Правительство Японии и организационный комитет Игр рассматривают возможность упрощённого проведения Олимпиады и Паралимпиады в Токио, сообщает Yomiuri.

Общество МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ. 666

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 2,1K

Авто Toyota обновила пикап Hilux и внедорожник Fortuner Пикап Toyota Hilux и построенный на его базе внедорожник Toyota Fortuner пережили рестайлинг.

Общество Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.

Политика Полиция изучит визит Зеленского в кафе во время карантина Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантина президентом Украины Владимиром Зеленским при посещении кафе в Хмельницком.

Армия и оружие Полковник избил солдат за выстрел по машине охраны Асада До полковника дошла информация, что один из его солдат, неся дежурство на боевом посту, выстрелил в стекло автомобиля, в котором находились сотрудники службы безопасности президента Сирии Башара Асада. 3

Происшествия Ливень размыл и обрушил дорогу в Тульской области На место происшествия выехали представители районной администрации и оперативная группа Киреевского пожарно-спасательного гарнизона МЧС.

Общество Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы. 463

Хоккей «Металлург» обменял Береглазова и Каблукова в «Авангард» на Бека Магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард" совершили обмен, по итогам которого хоккеистом "Магнитки" стал Тэйлор Бек, а в обратном направлении последовали Алексей Береглазов и Илья Каблуков, сообщается на официальном сайте КХЛ.