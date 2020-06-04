Экономика

REGNUMREGNUMПравительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
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Как сообщается на сайте
 кабмина, уже в этом месяце из резервного фонда будет выделено более 8 млрд рублей на повышение размера выплаты пособий по уходу за первым ребенком.
Профиль07:26

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Мишустин: власти выделят 8 миллиардов рублей на увеличение пособия по уходу за первым ребенком

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