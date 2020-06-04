Экономика
REGNUMПравительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
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с чего всё началось
Как сообщается на сайте кабмина, уже в этом месяце из резервного фонда будет выделено более 8 млрд рублей на повышение размера выплаты пособий по уходу за первым ребенком.Профиль07:26
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News.ru вчера в 09:01
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В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ
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Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
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Владелец ресторана русской кухни Pushkin в американском Сан-Диего Айк Газарян рассказал, как вместе с друзьями защищал заведение от участников массовых беспорядков.
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