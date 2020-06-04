с чего всё началось

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.

Общество В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. 170

Общество Власти Кузбасса разрешили работу ТЦ и фитнес-клубов В Кемеровской области возобновляют работу торгово-развлекательные центры и фитнес-клубы, принимать подопечных смогут детские сады, сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 4 июня. 5

Политика ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.

Футбол 23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции 3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.

Общество Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания. 37

Происшествия На Невском проспекте Петербурга прохожему выстрелили в голову Санкт-Петербург, 4 июня 2020, 14:18 — REGNUM В центре Петербурга в результате конфликта неизвестный злоумышленник выстрелил в голову прохожему из травматического пистолета и скрылся.

Политика Захарова назвала обвинения Берлина по «хакерским атакам» абсурдом Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие со стороны Берлина обвинения в адрес России в хакерских атаках на Бундестаг в 2015 году.

Экономика Forbes: Россия лишилась 15% долларовых миллионеров Forbes ссылается на данные Credit Suisse, согласно которым на конец 2019 года в России насчитывалось 246 тыс. долларовых миллионеров.

Политика Киевский суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сможет принудительно доставить на допрос бывшего президента страны Петра Порошенко.

Армия и оружие Полковник избил солдат за выстрел по машине охраны Асада До полковника дошла информация, что один из его солдат, неся дежурство на боевом посту, выстрелил в стекло автомобиля, в котором находились сотрудники службы безопасности президента Сирии Башара Асада. 3

Игры Слухи: в Сети появился геймплей ранней версии Call of Duty: Black Ops Cold War, следующей части серии Несколько недель назад СМИ сообщили, что следующая часть Call of Duty получит подзаголовок Black Ops Cold War и станет мягким перезапуском серии Black Ops.

Футбол Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал о том, как на клуб повлияла пандемия COVID-19 Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, как на клуб повлияла пандемия COVID-19, передает ТАСС.

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 70

Общество В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать. 63

Экономика Сбербанк переходит на систему переводов по подписке Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова сообщила агентству РИА "Новости" о том, что Сбербанк полностью перейдет на новую систему переводов, которая позволит убрать комиссию за переводы до пятидесяти тысяч рублей. 39

Кино Бэйн может появиться в «Бэтмене» Мэтта Ривза Портал ComicBook передает, что в потенциальном сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза противником Темного рыцаря может стать суперзлодей Бэйн.

Общество Минстрой предложил новый стандарт вместо «жилья экономкласса» «Требования к строительству стандартного жилья четко прописаны, они позволят поднять качественные характеристики новых квартир и домов на более высокий уровень», — отметил замглавы Минстроя России Никита Стасишин. 8

Политика ЦИК запретил журналистам наблюдать за подсчетом голосов на референдуме Референдум пройдет 1 июля, и на нем журналисты не смогут проверять рассортированные в стопки бюллетени.

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