Экономика

REGNUMREGNUMПравительство РФ обсудило третий пакет мер по реагированию на кризис

Москва, 7 мая 2020, 12:49 — REGNUM Очередной пакет мер, призванных поддержать бизнес и население в условиях вызванного эпидемией коронавируса кризиса, обсудило на заседании 7 мая правительство РФ. Заседание провел и.о. премьер-министра Андрей Белоусов, сообщает пресс-служба правительства.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Правительство обсудило новые меры поддержки граждан и бизнеса

Известия05:39

Правительство России обсудило предоставление субсидий авиакомпаниям

RT на русском05:18

Правительство обсудило вопрос о выделении средств на ремонт дорог в Крыму

Интерфакс07:07

Кабмин обсудил предоставление субсидий авиакомпаниям

Российская газета06:02

Кабмин обсудил новые меры реагирования на вызовы, связанные с коронавирусом

ТАСС05:27

Кабмин обсудит господдержку авиакомпаний в условиях коронавируса

Аргументы и Фактывчера в 18:55

Кабмин на заседании обсудит господдержку авиакомпаний в условиях коронавируса

ПРАЙМвчера в 17:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 07:56, Ашберн
Космос

Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра

Ferra вчера в 14:09
3
Общество

Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
1,1K
Энергетика

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель

Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07:12
40
Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
3,1K
Общество

Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы

Ряду регионов России предрекли аномальную жару в ближайшие пять дней.
Lenta.ru вчера в 23:59
62
Общество

Власти Москвы назвали размер штрафа за нахождение на улице без маски

Ранее Собянин объявил о введении в Москве режима обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте.
Ведомости 06:52
791
Общество

В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ

Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:35
241
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
416
Политика

Пристайко призвал создать стратегию сдерживания России в Черном море

Украине и НАТО нужно разработать стратегию сдерживания РФ в Черноморском регионе, Киев хотел бы видеть большее присутствие морских сил НАТО и США в Черном море, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 07:45
2
Политика

Путин изучит рекомендации по смягчению режима самоизоляции

Президент России Владимир Путин сегодня, 6 мая, проведет совещание и изучит рекомендации по снятию ранее введенных ограничений, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Компания вчера в 04:43
1,1K
Наука

Способ уменьшить смертность от коронавируса среди мужчин найден

Реальный способ уменьшить смертность от опасной инфекции коронавируса среди мужчин найден. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:03
19
Здоровье

Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

В Москве после заражения коронавирусом умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 07:29
172
Наука

Мозг человека воспроизводит во сне свой опыт бодрствования

МедиаПоток 02:28
6
Происшествия

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» задержан в Москве за шантаж

В столице оперативниками управления собственной безопасности (УСБ) московского главка МВД России задержан бывший сотрудник полиции, ныне занимающийся администрированием пабликов в соцсетях по защите прав полицейских (проект назван "Омбудсмен полиции").
Российская газета 04:22
287
Происшествия

В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие

Коммерсантъ 03:59
3
Общество

Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом

Суточный прирост составляет 6,8%. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 160.
Интерфакс 03:47
890
Шоу-бизнес

Адель отметила 32-летие в мини и восхитила поклонников

Певица опубликовала в Инстаграме фото в мини-платье (раньше бы она себе такого, конечно, позволить не смогла) и продемонстрировала 33 млн фолловеров стройные ноги и тонкую талию.
Woman.ru вчера в 20:04
7
Политика

Трамп отверг причастность США к вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Штатов не имеет никакого отношения к морскому вторжению боевиков в Венесуэлу.
Ореанда-Новости 05 мая в 12:00
3
Общество

Собянин: Москва не скоро вернётся к жизни без ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что российская столица не скоро вернётся к полноценной жизни без ограничений в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 05:59
31
Финансы

Банк России увеличил курс евро до 80 рублей

Банк России увеличил официальные курсы доллара и евро на четверг, 7 мая, следует из материалов на сайте регулятора.
Российская газета вчера в 06:49
Гаджеты

NFC теперь поддерживает ограниченные возможности беспроводной зарядки

Форум NFC объявил на этой неделе, что стандарт NFC был обновлен и теперь включает ограниченную поддержку беспроводной зарядки.
ITZine.ru вчера в 10:22
4
Экономика

ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка

Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
12
Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать пассажирам деньги за билеты

Правительство России может позволить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:30
1,3K
Происшествия

МВД проверяет сообщение о драке в ТЦ в Москве

Столичная полиция организовала проверку после появления в интернете видео конфликта между двумя охранниками и покупателем в магазине «Ашан» в ТЦ «Гагаринский» в Москве.
RT на русском 07:02
1
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
508
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
42
Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
2,1K
Политика

Журналист «Первого канала» сообщил о высылке из Белоруссии

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» в составе двух человек 6 мая.
РБК 04:45
4,3K
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
920
Кино

Джеймс Кэмерон поделился закадровыми фото со съемок «Аватара 2»

На официальной странице «Аватара» в Twitter появилась пара новых фото со съемочной площадки сиквелов знаменитого фильма Джеймса Кэмерона.
Popcornnews.ru 05:20
14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное