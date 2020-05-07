Москва, 7 мая 2020, 12:49 — REGNUM Очередной пакет мер, призванных поддержать бизнес и население в условиях вызванного эпидемией коронавируса кризиса, обсудило на заседании 7 мая правительство РФ. Заседание провел и.о. премьер-министра Андрей Белоусов, сообщает пресс-служба правительства.

Правительство РФ обсудило третий пакет мер по реагированию на кризис

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