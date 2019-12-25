Экономика

ПРАЙМПРАЙМПравительство РФ обсудит новый переходный налоговый режим для МСП

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Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит закрепление нового переходного налогового режима для малого и среднего предпринимательства (МСП), утратившего право на применение упрощенной системы налогообложения (УСН) и имеющего максимальную выручку 150-200 миллионов рублей, а количество сотрудников — 100-130 человек, сообщила пресс-служба кабинета министров.
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