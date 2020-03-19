Политика
Мойка78Правительство РФ обсуждает китайскую модель борьбы с коронавирусом
Источник подчеркнул, что усиление мер пока только обсуждается, чтобы по итогу было принято взвешенное решение. Ранее «Мойка78» писала, что в ВОЗ высоко оценили готовность России к пандемии коронавируса. Также президент России Владимир Путин призвал россиян не верить фейкам по китайской пневмонии.
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Общество
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
Авто
Lada 4x4 превратили в пикап для бездорожья
Дочерняя компания АвтоВАЗа "ВИС-Авто" представила тяжелый снегоболотоход-пикап с огромными шинами низкого давления.
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
Общество
Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин
Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Авто
Lexus показал первый в мире татуированный автомобиль
Lexus совместно с известным лондонским тату-мастером Клаудия Де Сабе представили первый в мире татуированный авто.
Наука
Во влиянии на смертность от коронавирусной инфекции уличили погоду
Китайские медики изучили, как погода влияет на уровень смертности от коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) на примере ситуации в Ухане.
Экономика
В Екатеринбурге после обвала рубля вырос спрос на жильё
На фоне негативных ожиданий покупатели хотят успеть оформить ипотечные кредиты по старым условиям, пишет ekb.rbc.ru.С 10 марта, после новостей об обвале рубля, риэлторы фиксируют повышенный спрос на консультации по ипотечным продуктам и рефинансированию.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса
Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Политика
Лукашенко назвал коронавирус «очередным психозом»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 как «очередной психоз».
Общество
Европейские проститутки остались без работы из-за коронавируса
В Нидерландах представительницы одной из самых старых профессий на Земле остались без работы из-за пандемии коронавируса, сообщает Reuters.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Общество
Первый российский город ввел режим ЧС
"С 18 марта 2020 года городской межведомственной комиссией по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории города Абакана введен режим ЧС", — говорится в сообщении.
Армия и оружие
На параде Победы покажут три новые системы ПВО
На параде в честь 75-летия Победы в Москве впервые примут участие три новых зенитных комплекса: С-300В4, "Бук-М3" и "Деривация".
Здоровье
Пандемия коронавируса 2020: актуальная информация на 19 марта
Сколько людей погибли в мире, сколько выздоровели, общее количество зараженных - вся актуальная информация о коронавирусе по состоянию на 19 марта на страницах «Вечерний курьер».
Экономика
Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют
Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Армия и оружие
США остановили переброску войск на учения в Европу из-за коронавируса
Политика
Стали известны инициаторы информационной кампании против Терешковой
«Развернувшаяся в СМИ информационная кампания против Валентины Терешковой оказалась не стихийной, ее умышленно провоцировали прозападные СМИ и оппозиционные отбросы в лице (Алексея) Навального, (Михаила) Ходорковского и клана Гудковых», – говорится в сообщении.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Финансы
Стартовала продажа валюты из ФНБ Минфином
Министерство финансов России направило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и открыло ее продажу для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил «Золотую малину» как худший фильм
Джон Траволта получил «Золотую малину» как худший актер за роли в фильмах «Фанат» и «Бок о бок».
Происшествия
В Петербурге раскрыли деятельность банды теневых банкиров
Шоу-бизнес
Празднование дня рождения Алисы Юнусовой отменили в последний момент
Каждый день рождения Алисы был запоминающимся — например, 4-летие дочь Тимати и Алены Шишковой отпраздновала в Пушкинском музее.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 26 долларов за баррель
Нефть дешевеет на фоне развития ситуации вокруг коронавируса. Вслед за нею опускается и российская валюта.
Общество
В Госдуме готовят серьезное наказание за нарушение карантина
Парламентарий напомнил, что в Уголовном кодексе уже существует ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее за собой массовое заражение или отравление граждан.
Наука
Свитки Мертвого моря из вашингтонского музея оказались подделкой
Общество
Мишустин анонсировал мониторинг цен на продукты и лекарства в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал мониторинг цен на продукты и лекарства в России.
Общество
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Кино