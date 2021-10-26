Источник газеты, близкий к производителям удобрений, рассказал, что после поручения президента в правительстве прошло несколько совещаний, на которых обсуждалось ценообразование на удобрения на следующий год.
В сентябре Песков заявил, что глава государства Владимир Путин с пониманием относится к особенностям регионов, в которых глава субъекта имеет статус президента, но считает, что в дальнейшем следует прийти к единообразию.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал исчерпанным конфликт, вследствие которого послы Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США должны были покинуть страну.