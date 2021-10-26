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Правительство РФ обсуждает заморозку цен на минеральные удобрения до мая 2022 года

Российские власти могут зафиксировать цены на минеральные удобрения на всю весеннюю посевную кампанию в 2022 году, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники в правительстве.
ФАН
Идет сезон, когда заключаются контракты на поставку азотных удобрений для весеннего сева зерновых, пояснил источник издания.
РБК
Однако у некоторых аграриев переговоры с поставщиками затянулись.
РБК
Источник газеты, близкий к производителям удобрений, рассказал, что после поручения президента в правительстве прошло несколько совещаний, на которых обсуждалось ценообразование на удобрения на следующий год.
РИА Новости

Подробнее о событии

Правительство РФ обсуждает заморозку цен на минеральные удобрения до мая 2022 года
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