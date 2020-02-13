Экономика
Хакасия-ИнформПравительство РФ одобрило покупку Сбербанка
Известно, что общая стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка составит около 2,5 трлн рублей. Учитывая, что эти деньги, фактически, будут переданы от одного правительственного ведомства другому правительственному ведомству, деньги, фактически останутся в распоряжении правительства.
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ЦБ расстается со Сбербанком, нефть и коронавирус. «Прайм» выбрал главные события недели
ПРАЙМ14 февраля в 08:30
Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно
ТАСС13 февраля в 06:26
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Футбол
Сон стал первым азиатским игроком, забившим 50 голов в АПЛ
Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин вывел команду вперед в матче АПЛ с «Астон Виллой» (2:1, перерыв).
Политика
Секретарь СНБО Украины прибыл в Иран
«Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов 15—17 февраля находится с рабочим визитом в Исламской Республике Иран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани для обсуждения проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолёта», — говорится в сообщении, опубликованном на странице СНБО в Facebook.
Происшествия
В центре Калининграда произошла стрельба
Биатлон
Свендсен: Логинов слишком резко прибавил — отсюда такая реакция
Норвежский экс-биатлонист, комментатор Эмиль Хегле Свендсен объяснил, почему представители сборной Норвегии так резко отреагировали на победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера.
Общество
Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
Фигурное катание
Загитова рассказала о сомнениях в продолжении карьеры
В японском телевизионном фильме, посвященном фигуристке, чемпионка рассказала, что находится в сомнениях по этому поводу.
Политика
В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
Политика
Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
Хоккей
Бывший форвард «Авангарда» и СКА Червенка может вернуться в КХЛ
По информации «БИЗНЕС Online», чешский нападающий Роман Червенка в следующем сезоне может вернуться в КХЛ.
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Общество
Италия эвакуирует своих граждан с лайнера Diamond Princess
Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо сообщил, что Италия планирует эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.
Армия и оружие
Опубликовано видео ожесточенных боев САА в Алеппо
В материале арабского издания было опубликовано видео ожесточенных субботних боев в Алеппо, которые были признаны самыми успешными в этом регионе страны с начала войны в Сирии.
Футбол
Обляков: в матче с «Сириусом» ЦСКА играл лучше, чем с «Зенитом»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением об игре своей команды в товарищеском матче со шведским клубом «Сириус».
Происшествия
Настоятель храма в Москве рассказал, как обезвредили напавшего с ножом
Напавшего с ножом в Никольском храме в Москве удалось задержать благодаря своевременным действиям прихожан и полиции, рассказал РИА Новости настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков.
Здоровье
Хирург рассказал об опасности цирроза печени из-за легкого алкоголя
Руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян в беседе с "Говорит Москва" предупредил, что цирроз печени возникает вне зависимости от крепости алкогольных напитков.
Происшествия
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7
Общество
Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике Крым задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря, сообщила пресс-служба ведомства в субботу.
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге в понедельник
Экономика
Ущерб природе в России от нефтепродуктов за год увеличился в пять раз
В 2018 году размер ущерба окружающей среде — недрам, почве, атмосферному воздуху, водам, растительному и животному миру — от загрязнения нефтепродуктами увеличился до 5,1 млрд руб.
Общество
Подругу акциониста Павленского задержали во Франции
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Политика
Власти Костромы пояснили шутку губернатора о коррупции
Слова губернатора Костромской области Сергея Ситникова о "страшной" борьбе с коррупцией прокомментировали в его пресс-службе.
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично обратилась к Джигарханяну
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская впервые после развода решилась на сенсационное признание.