Экономика

Инвест-ФорсайтИнвест-ФорсайтГлава ЦБ сказала, что ждет рубль из-за продажи Сбербанка

Ранее глава Минфина Антон Силуанов пояснил, что половину пакета акций правительство выкупит уже весной текущего года (за 1,2 трлн руб.), а оставшуюся долю — в конце года или даже в следующем году. Общая стоимость крупнейшей кредитной организации в России приближается к 6 трлн рублей.
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Российская газета10:40

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Ведомости13 февраля в 07:00

Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

РИА Новости13 февраля в 08:24

Информация Банка России от 11 февраля 2020 г. "Разработан законопроект о выходе Банка России из капитала ПАО "Сбербанк"

Гарант13 февраля в 08:41
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