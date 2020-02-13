Экономика
Инвест-ФорсайтГлава ЦБ сказала, что ждет рубль из-за продажи Сбербанка
Ранее глава Минфина Антон Силуанов пояснил, что половину пакета акций правительство выкупит уже весной текущего года (за 1,2 трлн руб.), а оставшуюся долю — в конце года или даже в следующем году. Общая стоимость крупнейшей кредитной организации в России приближается к 6 трлн рублей.
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Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно
ТАСС13 февраля в 06:26
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Асад осудил поддерживающие террористов в Сирии государства
В свою очередь, Лариджани заверил президента Сирии в том, что Иран продолжит поддерживать Дамаск в борьбе с терроризмом, а также выразил уверенность, что сирийский народ сможет освободить всю территорию республики от незаконных вооруженных формирований.
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Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
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Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.
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Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
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Дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Дочь Чистяковой-Ионовой Лилия старается не писать ничего о жизни родителей.
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Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская впервые после развода решилась на сенсационное признание.
Общество
Смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса могут ввести в Китае
В Китае в ближайшее время могут ввести смертную казнь для тех, кто скрывает факт заражения коронавирусом COVID-2019 и искажает данные о состоянии заболевшего.
Кино
В сети появилось видео со съемок новой «Матрицы»
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Девушка начала сопротивляться и укусила неизвестного, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
Армия и оружие
Идлибский кризис — может ли Турция противостоять России
Турция взяла на себя обязательство очистить территорию Идлибской зоны деэскалации от "Хайят Тахрир аш-Шам" (коалиция террористических группировок, куда входит в том числе сирийский филиал "Аль-Каиды") и других террористических групп.
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Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Общество
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Петербурженка Алла Ильина, которая самовольно покинула Боткинскую больницу, где находилась на карантине, сдала анализы на наличие у нее нового коронавируса.
Армия и оружие
ФАН публикует маршрут поставок Турцией оружия террористам в Сирии
Анкара поставляет оружие джихадистам О поставках Турцией вооружений и техники боевикам в Идлибе 12 февраля заявили в Минобороны РФ.
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Microsoft отменила проблемное обновление Windows 10
Компания Microsoft приостановила рассылку последнего автоматического обновления безопасности операционных систем Windows 10.
Фигурное катание
Загитова рассказала о сомнениях в продолжении карьеры
В японском телевизионном фильме, посвященном фигуристке, чемпионка рассказала, что находится в сомнениях по этому поводу.
Авто
Новый Volkswagen Polo впервые заметили в России
Новоиспеченный лифтбек Volkswagen Polo, первая информация о котором появилась в начале февраля, уже тестируют в России.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.