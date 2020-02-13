Ранее глава Минфина Антон Силуанов пояснил, что половину пакета акций правительство выкупит уже весной текущего года (за 1,2 трлн руб.), а оставшуюся долю — в конце года или даже в следующем году. Общая стоимость крупнейшей кредитной организации в России приближается к 6 трлн рублей.

Глава ЦБ сказала, что ждет рубль из-за продажи Сбербанка

Армия и оружие Асад осудил поддерживающие террористов в Сирии государства В свою очередь, Лариджани заверил президента Сирии в том, что Иран продолжит поддерживать Дамаск в борьбе с терроризмом, а также выразил уверенность, что сирийский народ сможет освободить всю территорию республики от незаконных вооруженных формирований.

Футбол Леонид Слуцкий: «„Рубин“ хотел бы усилить позицию левого защитника» Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над «Славией-Мозырь» (5:0) подвел итоги встречи и рассказал о решении поставить хавбека Александра Зуева на позицию левого защитника.

Происшествия Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.

Общество В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.

Футбол Marca назвала Смолова неприятным воспоминанием для капитана «Реала» Испанское издание Marca опубликовало статью о нападающем "Сельты" россиянине Федоре Смолове в преддверии матча чемпионата Испании с мадридским "Реалом".

Общество Смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса могут ввести в Китае В Китае в ближайшее время могут ввести смертную казнь для тех, кто скрывает факт заражения коронавирусом COVID-2019 и искажает данные о состоянии заболевшего.

Армия и оружие Идлибский кризис — может ли Турция противостоять России Турция взяла на себя обязательство очистить территорию Идлибской зоны деэскалации от "Хайят Тахрир аш-Шам" (коалиция террористических группировок, куда входит в том числе сирийский филиал "Аль-Каиды") и других террористических групп.