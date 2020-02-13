Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Минфине оценили планы правительства купить акции Сбербанка у ЦБ

11 февраля стало известно о решении правительства выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Ожидается, что средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию.
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Российская газета10:40

Правительство купит 50%+1 акцию Сбербанка у ЦБ за 2,5 триллиона рублей

Эхо Москвы13 февраля в 10:18

В Минфине оценили планы правительства купить акции Сбербанка у ЦБ

RT на русском13 февраля в 18:21

Минфин уточнил параметры продажи доли Сбербанка от ЦБ правительству

ТАСС13 февраля в 13:47

ЦБ расстается со Сбербанком, нефть и коронавирус. «Прайм» выбрал главные события недели

ПРАЙМ14 февраля в 08:30

Силуанов: правительство продолжит поддерживать начинания Грефа

Коммерсантъ13 февраля в 07:01

Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

РИА Новости13 февраля в 08:24
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Спорт

Большунов пожаловался на нелучшую форму после первой гонки «Ски Тура»

Лидер общего зачёта Кубка мира российский лыжник Александр Большунов, занявший пятое место в первой гонке «Ски Тура» — индивидуальной гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем, посетовал в интервью норвежским СМИ на усталость и нелучшую форму.
Чемпионат вчера в 14:16
Политика

Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил в беседе с телеканалом «Звезда», что в его адрес продолжают поступать угрозы.
RT на русском 10:46
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Общество

Италия эвакуирует своих граждан с лайнера Diamond Princess

Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо сообщил, что Италия планирует эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.
RT на русском 08:56
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Вести.Ru 09:45
Происшествия

Стрельба в центре Калининграда. Есть погибшие

Пятый канал вчера в 13:42
Политика

МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой

Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
РБК 06:43
Общество

В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса

«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Известия вчера в 08:40
Армия и оружие

СМИ сообщили об освобождении от боевиков населенных пунктов в Алеппо

РИА Новости 12:08
Армия и оружие

В ДНР заявили о 35 случаях нарушения перемирия в Донбассе за неделю

Украинские силовики 35 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
РИА Новости 14 февраля в 06:16
Общество

Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»

Что еще известно: Ранее в поддержку фигурантов дела выступили российские кинематографисты, ученые и научные журналисты.
Snob.ru 10:20
Общество

Синоптики прогнозируют скорую весну в европейской части России

В этом году быстрее, чем обычно, стоит ждать наступления весны на территории европейской части России.
REGNUM 00:46
Общество

Подругу акциониста Павленского задержали во Франции

Газета.Ru 08:37
Футбол

Кокорин хочет заключить с «Зенитом» контракт на 4 миллиона евро

Спортсмен предложил «Зениту» заключить соглашение на 3 года. Платить ему клуб должен 4 миллиона евро в год.
КМВ Новости 05:41
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике

Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Kleo.ru вчера в 05:09
Политика

Рухани призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности по Сирии

Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул важность соблюдения Турцией договоренностей, которые были достигнуты в результате трехсторонних переговоров Москвы, Тегерана и Анкары в Сочи.
REGNUM 10:05
Авто

Рассекречен дизайн и двигатели «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети опубликовали первые рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Патриот».
ToDay News Ufa 13 февраля в 22:55
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс вчера в 04:49
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах

RT на русском 10:01
Авто

Новый Volkswagen Polo впервые заметили в России

Новоиспеченный лифтбек Volkswagen Polo, первая информация о котором появилась в начале февраля, уже тестируют в России.
Автоновости дня вчера в 07:45
Биатлон

Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира в гонке преследования

РИА Новости 09:55
Происшествия

Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы

Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 02:13
Общество

В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса

Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.
РИА Новости 09:49
Наука

Нейросеть научили распознавать узлы в полимерах

МедиаПоток 03:02
Политика

Переводчики МИД рассказали о работе с Путиным

Любовь президента России Владимира Путина к образным и, главное, спонтанным оборотам частенько задает задачку для переводчиков, которым приходится ломать голову над тем, как точнее перевести выражение для иностранной аудитории.
Российская газета 08:04
Экономика

Я хочу купить дивидендные акции США. Что мне нужно знать?

На американских биржах торгуются акции и с более высокими дивидендами, чем предлагают "аристократы".
РБК вчера в 02:00
Происшествия

В Брянске в ТЦ провели эвакуацию из-за короткого замыкания

В Брянске эвакуировали 250 человек из торгового центра «Европа» из-за короткого замыкания.
RT на русском 12:16
Происшествия

Петербурженка укусом отбилась от насильника в парадной

Девушка начала сопротивляться и укусила неизвестного, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
Gazeta.SPb 10:51
Биатлон

Свендсен: Логинов слишком резко прибавил — отсюда такая реакция

Норвежский экс-биатлонист, комментатор Эмиль Хегле Свендсен объяснил, почему представители сборной Норвегии так резко отреагировали на победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира.
Нева Спорт 08:32
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