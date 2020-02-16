Известно, что общая стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка составит около 2,5 трлн рублей. Учитывая, что эти деньги, фактически, будут переданы от одного правительственного ведомства другому правительственному ведомству, деньги, фактически останутся в распоряжении правительства.

Общество Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

Биатлон Свендсен: Логинов слишком резко прибавил — отсюда такая реакция Норвежский экс-биатлонист, комментатор Эмиль Хегле Свендсен объяснил, почему представители сборной Норвегии так резко отреагировали на победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира.

Происшествия В Крыму арестовали четверых украинских браконьеров Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, которых ранее задержали российские пограничники в Азовском море за незаконный вылов рыбы.

Происшествия Украинские силовики нашли и задержали криминального авторитета Анисима Сотрудникам правоохранительных органов Киева удалось найти криминального авторитета по прозвищу Анисим, который был в розыске на протяжении шести лет.

Общество Дневной сон почти вдвое снизил вероятность сердечного приступа Исследования ученых доказали, что дневной сон позволяет снизить вероятность развития сердечного приступа у людей от 35 до 75 лет.

Происшествия Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.