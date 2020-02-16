Экономика
Хакасия-ИнформПравительство РФ одобрило покупку Сбербанка
Известно, что общая стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка составит около 2,5 трлн рублей. Учитывая, что эти деньги, фактически, будут переданы от одного правительственного ведомства другому правительственному ведомству, деньги, фактически останутся в распоряжении правительства.
Читать в источнике
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Силуанов: Прибыль от покупки акций Сбербанка частично пойдет на финансирование поставленных президентом задач
Эхо Москвы13 февраля в 07:30
ЦБ расстается со Сбербанком, нефть и коронавирус. «Прайм» выбрал главные события недели
ПРАЙМ14 февраля в 08:30
Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно
ТАСС13 февраля в 06:26
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 15:41, Ашберн
Общество
Банк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников
"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей.
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Футбол
Дубль Сона принес «Тоттенхэму» победу над «Астон Виллой»
В матче 26-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» принимала «Тоттенхэм». Встреча завершилась важнейшей победой гостей.
Происшествия
Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент
Ранее "КП" сообщила, что в одном из баров в центре Москвы во время конкурса по поеданию пирожных скончалась девушка.
Биатлон
Свендсен: Логинов слишком резко прибавил — отсюда такая реакция
Норвежский экс-биатлонист, комментатор Эмиль Хегле Свендсен объяснил, почему представители сборной Норвегии так резко отреагировали на победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира.
Футбол
Смолов попал в список игроков «Сельты» на матч с «Реалом»
Российский форвард "Сельты" Федор Смолов попал в расширенный список игроков "Сельты" на матч испанского чемпионата против мадридского "Реала".
Футбол
Форвард «Спартака» Педро Роша с «Фламенго» выиграл Суперкубок Бразилии
Форвард «Спартака» Педро Роша, который выступает за «Фламенго» на правах аренды, остался в запасе.
Гаджеты
Специалисты оценили ремонтопригодность смартфона Samsung Galaxy Z Flip
Специалисты оценили ремонтопригодность нового смартфона Samsung Galaxy Z Flip со складывающимся экраном.
Армия и оружие
Первый Бе-200ЧС для нужд ВМФ поднялся в небо
Как отмечают в представительстве Объединенной авиастроительной корпорации, первый Бе-200ЧС - для нужд флота.
Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
Шоу-бизнес
Больная раком Евгения Симонова показала свою приёмную дочь
Кстати, накануне в студии Андрея Малахова состоялся дебют приёмной дочери Евгении Павловны.
Происшествия
В Крыму арестовали четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, которых ранее задержали российские пограничники в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Общество
Шторм «Деннис» обрушился на Уэльс
Великобритания вновь оказалась во власти стихии. Шторм "Деннис" обрушился на север страны.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы
Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Происшествия
Украинские силовики нашли и задержали криминального авторитета Анисима
Сотрудникам правоохранительных органов Киева удалось найти криминального авторитета по прозвищу Анисим, который был в розыске на протяжении шести лет.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина уступил «Аризоне»
Музыка
Лидер Rammstein создал новую группу с русским матерным словом
Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
Теннис
Бертенс выиграла турнир в Санкт-Петербурге во второй раз подряд
Нидерландская теннисистка Кики Бертенс одержала победу в финальном матче St. Petersburg Ladies Trophy 2020 против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.
Общество
Подругу акциониста Павленского задержали во Франции
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами
Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Музыка
Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии
Певец сообщил, что за несколько часов до концерта у него диагностировали пневмонию в лёгкой форме.
Общество
Дневной сон почти вдвое снизил вероятность сердечного приступа
Исследования ученых доказали, что дневной сон позволяет снизить вероятность развития сердечного приступа у людей от 35 до 75 лет.
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.