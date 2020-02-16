Экономика
RT на русскомВ Минфине оценили планы правительства купить акции Сбербанка у ЦБ
11 февраля стало известно о решении правительства выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Ожидается, что средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию.
Читать в источнике
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ расстается со Сбербанком, нефть и коронавирус. «Прайм» выбрал главные события недели
ПРАЙМ14 февраля в 08:30
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 17:09, Ашберн
Футбол
«Сельта» Смолова вырвала в гостях ничью у «Реала»
Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" ни разу не ударил в створ ворот "Сельты" в первом тайме матча 24-го тура чемпионата Испании по футболу.
Музыка
Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет
Игры
NVIDIA готовит видеокарту в стиле Cyberpunk 2077
Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках
УЕФА отстранил клуб из-за нарушения финансового фэйр-плей. Помимо этого команду обязали выплатить штраф в размере €30 млн.
Шоу-бизнес
В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Игры
В Dreams воссоздали Fallout 4 — в игре доступно несколько квестов
Пользователь Robo_Killer_v2 создал в Dreams уровень по мотивам Fallout 4. Моддер реализовал на карте шесть квестов, четыре мини-игры и другие геймплейные особенности RPG от Bethesda.
Происшествия
Калининградский убийца оставил предсмертную записку
Убийца, от рук которого в Калининграде погибли двое человек, в том числе беременная женщина, оставил предсмертную записку, об этом 16 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Армия и оружие
Глава судебной власти Ирана пообещал «очистить» Ближний Восток от США
Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси пообещал "очистить" Ближний Восток от американского присутствия после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в ходе операции США.
Политика
Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Космос
Ученые пытаются объяснить загадочные радиоволновые сигналы из Космоса
Общество
Банк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников
"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей.
Биатлон
Йоханнес Бё ответил на предложение Логинова приехать к нему в гости
Олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё готов приехать в гости к российскому биатлонисту Александру Логинову, который пригласил всех соперников удостовериться, что тот «чист» от допинга.
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами
Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.
Происшествия
На Кипре посетителей кафе обстреляли из автомата Калашникова
По его данным, было произведено 25 выстрелов из автомата Калашников, оружие было найдено утром на подземной парковке Музея моря, неподалеку от кафе.
Общество
У 40 американцев выявили заражение коронавирусом на Diamond Princess
Медики выявили заражение новым типом коронавируса COVID-19 у 40 американцев на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Армия и оружие
США отправили России африканское предупреждение
Вывод американских военных стал политическим сигналом Китаю и России, заявила France 24 Николь Вильбу, эксперт по американо-европейским отношениям из Университета Париж I. По ее мнению, цель этого предупреждения – удержать Москву и Пекин от войны с США.
Происшествия
Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент
Ранее "КП" сообщила, что в одном из баров в центре Москвы во время конкурса по поеданию пирожных скончалась девушка.
Здоровье
Треть украинцев из-за реформы лишатся бесплатной медицинской помощи
Треть населения Украины не сможет получить бесплатную медицинскую помощь с апреля из-за условий медреформы.
Происшествия
Нацполиция Украины задержала криминального «авторитета» Анисимова
Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook, что в результате тщательно спланированной операции сегодня был задержан криминальный "авторитет" Евгений Анисимов.
Политика
Зачем американцы «сливают» Майдан: в США показали «правду» о демократах
«Проблема Украины в Америке началась не с Дональда Трампа, а много лет назад с убийств на Майдане 20 февраля 2014 года, когда за 20 минут в центре Киева были застрелены 100 человек» — так начинается фильм.
Общество
Задержанный во Франции Павленский не обращался в посольство России
Задержанный во Франции художник-акционист Петр Павленский не обращался за помощью в посольство РФ в Париже, сообщили «РИА Новости» в дипмиссии.
Кино
Фильм «Лед-2» стал лидером российского проката
Армия и оружие
Донбасс — сводка с фронта, 15 февраля
Хрупкое перемирие в Донбассе продолжает действовать. Количество обстрелов уменьшилось, но говорить о полном прекращении не приходится.
Общество
В Саратове трех членов ЕР исключили из партии за пьяную езду
Как пояснила пресс-служба реготделения ЕР, директор МУП "Дорожник" в Вольске Латанов, глава администрации Индустриального муниципального образования Екатериновского района области Гунин и директор хозяйственно-эксплуатационной службы учреждений образования управления образования администрации Пугачевского района области Гончаров исключены из партии с 6 по 12 февраля.