11 февраля стало известно о решении правительства выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Ожидается, что средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию.

В Минфине оценили планы правительства купить акции Сбербанка у ЦБ

Футбол «Сельта» Смолова вырвала в гостях ничью у «Реала» Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" ни разу не ударил в створ ворот "Сельты" в первом тайме матча 24-го тура чемпионата Испании по футболу.

Происшествия Калининградский убийца оставил предсмертную записку Убийца, от рук которого в Калининграде погибли двое человек, в том числе беременная женщина, оставил предсмертную записку, об этом 16 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Общество Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.

Происшествия На Кипре посетителей кафе обстреляли из автомата Калашникова По его данным, было произведено 25 выстрелов из автомата Калашников, оружие было найдено утром на подземной парковке Музея моря, неподалеку от кафе.

Общество У 40 американцев выявили заражение коронавирусом на Diamond Princess Медики выявили заражение новым типом коронавируса COVID-19 у 40 американцев на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.

Армия и оружие США отправили России африканское предупреждение Вывод американских военных стал политическим сигналом Китаю и России, заявила France 24 Николь Вильбу, эксперт по американо-европейским отношениям из Университета Париж I. По ее мнению, цель этого предупреждения – удержать Москву и Пекин от войны с США.

Происшествия Нацполиция Украины задержала криминального «авторитета» Анисимова Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook, что в результате тщательно спланированной операции сегодня был задержан криминальный "авторитет" Евгений Анисимов.

Политика Зачем американцы «сливают» Майдан: в США показали «правду» о демократах «Проблема Украины в Америке началась не с Дональда Трампа, а много лет назад с убийств на Майдане 20 февраля 2014 года, когда за 20 минут в центре Киева были застрелены 100 человек» — так начинается фильм.