Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Минфине оценили планы правительства купить акции Сбербанка у ЦБ

11 февраля стало известно о решении правительства выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Ожидается, что средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию.
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Правительство РФ одобрило покупку пакета акций «Сбербанка» Центробанком

Политическая Экспертиза12:37

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Российская газета10:40

Информация Банка России от 11 февраля 2020 г. "О продажах иностранной валюты в рамках бюджетного правила в связи с планируемой покупкой за счет средств ФНБ пакета акций ПАО "Сбербанк"

Гарант13 февраля в 08:46

В Минфине оценили планы правительства купить акции Сбербанка у ЦБ

RT на русском13 февраля в 18:21

Минфин уточнил параметры продажи доли Сбербанка от ЦБ правительству

ТАСС13 февраля в 13:47

ЦБ расстается со Сбербанком, нефть и коронавирус. «Прайм» выбрал главные события недели

ПРАЙМ14 февраля в 08:30

Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

РИА Новости13 февраля в 08:24
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«Сельта» Смолова вырвала в гостях ничью у «Реала»

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" ни разу не ударил в створ ворот "Сельты" в первом тайме матча 24-го тура чемпионата Испании по футболу.
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ToDay News Ufa вчера в 07:51
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УЕФА отстранил клуб из-за нарушения финансового фэйр-плей. Помимо этого команду обязали выплатить штраф в размере €30 млн.
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Шоу-бизнес

В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела вчера в 12:53
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Пользователь Robo_Killer_v2 создал в Dreams уровень по мотивам Fallout 4. Моддер реализовал на карте шесть квестов, четыре мини-игры и другие геймплейные особенности RPG от Bethesda.
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Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева

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Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Известия 12:55
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Глава судебной власти Ирана пообещал «очистить» Ближний Восток от США

Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси пообещал "очистить" Ближний Восток от американского присутствия после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в ходе операции США.
РИА Новости 08:23
Политика

Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru 03:20
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Ученые пытаются объяснить загадочные радиоволновые сигналы из Космоса

Алтапресс 13 февраля в 11:51
Общество

Банк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников

"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей.
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Биатлон

Йоханнес Бё ответил на предложение Логинова приехать к нему в гости

Олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё готов приехать в гости к российскому биатлонисту Александру Логинову, который пригласил всех соперников удостовериться, что тот «чист» от допинга.
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Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами

Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Народные новости вчера в 21:09
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.
Известия 13:17
Происшествия

На Кипре посетителей кафе обстреляли из автомата Калашникова

По его данным, было произведено 25 выстрелов из автомата Калашников, оружие было найдено утром на подземной парковке Музея моря, неподалеку от кафе.
РИА Новости 05:49
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Автобус с российскими туристами опрокинулся на пути в Финляндию

Коммерсантъ 16:38
Общество

У 40 американцев выявили заражение коронавирусом на Diamond Princess

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RT на русском 14:57
Здоровье

Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общественное телевидение России вчера в 07:33
Армия и оружие

США отправили России африканское предупреждение

Вывод американских военных стал политическим сигналом Китаю и России, заявила France 24 Николь Вильбу, эксперт по американо-европейским отношениям из Университета Париж I. По ее мнению, цель этого предупреждения – удержать Москву и Пекин от войны с США.
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Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент

Ранее "КП" сообщила, что в одном из баров в центре Москвы во время конкурса по поеданию пирожных скончалась девушка.
РИА Новости 13:04
Здоровье

Треть украинцев из-за реформы лишатся бесплатной медицинской помощи

Треть населения Украины не сможет получить бесплатную медицинскую помощь с апреля из-за условий медреформы.
Известия 13 февраля в 16:39
Происшествия

Нацполиция Украины задержала криминального «авторитета» Анисимова

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook, что в результате тщательно спланированной операции сегодня был задержан криминальный "авторитет" Евгений Анисимов.
Московский Комсомолец 10:37
Политика

Зачем американцы «сливают» Майдан: в США показали «правду» о демократах

«Проблема Украины в Америке началась не с Дональда Трампа, а много лет назад с убийств на Майдане 20 февраля 2014 года, когда за 20 минут в центре Киева были застрелены 100 человек» — так начинается фильм.
Московский Комсомолец 07:33
Общество

Задержанный во Франции Павленский не обращался в посольство России

Задержанный во Франции художник-акционист Петр Павленский не обращался за помощью в посольство РФ в Париже, сообщили «РИА Новости» в дипмиссии.
Коммерсантъ 14:55
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Фильм «Лед-2» стал лидером российского проката

Невские Новости 16:33
Армия и оружие

Донбасс — сводка с фронта, 15 февраля

Хрупкое перемирие в Донбассе продолжает действовать. Количество обстрелов уменьшилось, но говорить о полном прекращении не приходится.
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Общество

В Саратове трех членов ЕР исключили из партии за пьяную езду

Как пояснила пресс-служба реготделения ЕР, директор МУП "Дорожник" в Вольске Латанов, глава администрации Индустриального муниципального образования Екатериновского района области Гунин и директор хозяйственно-эксплуатационной службы учреждений образования управления образования администрации Пугачевского района области Гончаров исключены из партии с 6 по 12 февраля.
РИА Новости 15:15
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