Экономика

Хакасия-ИнформХакасия-ИнформПравительство РФ одобрило покупку Сбербанка

Известно, что общая стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка составит около 2,5 трлн рублей. Учитывая, что эти деньги, фактически, будут переданы от одного правительственного ведомства другому правительственному ведомству, деньги, фактически останутся в распоряжении правительства.
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Правительство РФ одобрило покупку пакета акций «Сбербанка» Центробанком

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Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

РИА Новости13 февраля в 08:24

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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 14:02, Ашберн
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Предложение обеспечить учеников начальной школы бесплатным качественным горячим питанием, с которым глава государства выступил в Послании Федеральному Собранию, не сразу получило одобрение.
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