Известно, что общая стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка составит около 2,5 трлн рублей. Учитывая, что эти деньги, фактически, будут переданы от одного правительственного ведомства другому правительственному ведомству, деньги, фактически останутся в распоряжении правительства.

Общество Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.

Общество Сербский пенсионер пешком отправился в Москву на парад Победы Сербский пенсионер Милован Милутинович в субботу, 16 февраля, отправился пешком в Москву из своего родного города Ужице, чтобы 9 мая посетить парад Победы в Москве.

Происшествия Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.

Общество Как Египет за 48 часов от китайцев зачистили: рассказ очевидца Речь идёт о депортации всех китайских туристов в последние дни января, когда стало ясно, что появление в стране хотя бы одного инфицированного коронавирусом может обрушить в ней весь туризм.

Происшествия Питерская кошка загрызла пугавшую людей змею В Санкт-Петербурге на улице обнаружили змею. Это произошло накануне во дворе одного из домов у метро "Владимирская".

Политика Захарова предложила спросить Госдеп о пожелании Помпео удачи Лаврову Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила выяснить у сотрудников Госдепа, почему глава ведомства Майк Помпео пожелал удачи руководителю МИД России Сергею Лаврову по итогам их встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.