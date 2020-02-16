Экономика
Хакасия-ИнформПравительство РФ одобрило покупку Сбербанка
Известно, что общая стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка составит около 2,5 трлн рублей. Учитывая, что эти деньги, фактически, будут переданы от одного правительственного ведомства другому правительственному ведомству, деньги, фактически останутся в распоряжении правительства.
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Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно
ТАСС13 февраля в 06:26
Силуанов: Прибыль от покупки акций Сбербанка частично пойдет на финансирование поставленных президентом задач
Эхо Москвы13 февраля в 07:30
ЦБ расстается со Сбербанком, нефть и коронавирус. «Прайм» выбрал главные события недели
ПРАЙМ14 февраля в 08:30
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