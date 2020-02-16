Известно, что общая стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка составит около 2,5 трлн рублей. Учитывая, что эти деньги, фактически, будут переданы от одного правительственного ведомства другому правительственному ведомству, деньги, фактически останутся в распоряжении правительства.

Происшествия Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.

Общество В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников Телефонные мошенники в среднем крадут у клиентов банков 10–15 тыс. рублей за один звонок, заявил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 16 февраля.

Политика Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.

Общество У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.