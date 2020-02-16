Известно, что общая стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка составит около 2,5 трлн рублей. Учитывая, что эти деньги, фактически, будут переданы от одного правительственного ведомства другому правительственному ведомству, деньги, фактически останутся в распоряжении правительства.

Технологии ФАС определила перечень обязательного к предустановке российского ПО В число программ для предустановки на смартфоны с 1 июля 2020 года вошли браузеры, картографические сервисы, приложение госуслуг, мессенджеры, соцсети и почтовые клиенты.

Кино В сети появились видео со съемок новой части «Матрицы» В интернете распространилось несколько видеороликов со съемок четвертой части франшизы «Матрица» — случайные очевидцы засняли на камеру прыжок с небоскреба в Сан-Франциско.

Армия и оружие США отправили России африканское предупреждение Вывод американских военных стал политическим сигналом Китаю и России, заявила France 24 Николь Вильбу, эксперт по американо-европейским отношениям из Университета Париж I. По ее мнению, цель этого предупреждения – удержать Москву и Пекин от войны с США.

Политика Смог ли Лукашенко «победить» Россию По данным белорусских СМИ на переговорах в Сочи в начале февраля президент России Владимир Путин поинтересовался у Лукашенко, зачем приобретать нефть на Западе, если она все равно дороже российской.

Наука Изучены микробы в московском метро Российские ученые из Университета ИТМО совместно с коллегами из США исследовали микробиом московского метрополитена и выделили основные виды представленных там бактерий.

Происшествия Калининградский убийца оставил предсмертную записку Убийца, от рук которого в Калининграде погибли двое человек, в том числе беременная женщина, оставил предсмертную записку, об этом 16 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Экономика Такси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса» Компании в России все активнее инвестируют в продвижение через развлекательные и социальные сервисы, в частности в продвижение через западные сервисы по обмену фотографиями и видеозаписями, указывает представитель «Яндекса»: «Учитывая усилившуюся конкуренцию на рынке, логично ожидать постепенного замедления темпов роста выручки».

Политика Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".

Политика Соавтор отвергнутого Киевом плана по Донбассу напомнил о словах Бисмарка Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он раскритиковал мирный план по урегулированию ситуации в Донбассе.