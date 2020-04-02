Проект Энергетической стратегии России до 2035 года одобрило правительство РФ 2 апреля, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ. На заседании правительства проект стратегии представил министр энергетики РФ Александр Новак.

Правительство РФ одобрило проект Энергетической стратегии до 2035 года

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