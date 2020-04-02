Коронавирус
ИА Красная ВеснаПравительство РФ одобрило проект Энергетической стратегии до 2035 года
Проект Энергетической стратегии России до 2035 года одобрило правительство РФ 2 апреля, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ. На заседании правительства проект стратегии представил министр энергетики РФ Александр Новак.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 10:48, Ашберн
Происшествия
Арестован подозреваемый во взятке вице-губернатор Кировской области
В отношении подозреваемых в получении взяток вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко и регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста соответственно.
Политика
Аль Сауд ответил на «приписываемое Путину» заявление
Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что "приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из СМИ, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности".
Общество
В России начнут проводить экспресс-тестирование на коронавирус
Тесты позволят определять, заражен ли человек коронавирусом, всего за 30 минут.
Общество
В Новосибирской области официально продлили режим самоизоляции до мая
Предыдущее постановление губернатора региона было продлено и уточнено. Продлеваются все ограничения по перемещению людей, принятые ранее.
Происшествия
В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе
В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
Происшествия
В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын
Муж пропавшей Дэвид Маккин подтвердил изданию эту информацию.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
Шоу-бизнес
Дочь Тимати повредила ногу во время игры на беговой дорожке
Симона Юнусова попросила внучку не сильно переусердствовать во время игры на конструкции, но стоило ей отойти на несколько минут, как девочка слегка повредила ногу: та въехала внутрь дорожки.
Происшествия
В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве
В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус
Москва, 4 апреля 2020, 16:32 — REGNUM Коронавирус передается воздушным путем только в 4% случаях, в 96% — капельным путем.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Общество
Курские школьники могут начать учебный год летом
Экономика
Обращение губернатора Игоря Бабушкина к астраханцам
Льготы продлеваются автоматически.
Кино
Названы во время самоизоляции популярные у россиян фильмы и сериалы
По заявлением ряда СМИ, стало известно, что во время нерабочей недели россияне смотрели фильмы, читали книги, играли в видеоигры и смотрели ролики на видеохостингах.
Происшествия
В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт
Личность преступника установлена. По данным НАК, он планировал после совершения теракта выехать на Ближний Восток.
Шоу-бизнес
Наследство Тимати не достанется Анастасии Решетовой
Тина Канделаки поинтересовалась у Тимати, думал ли он о том, кому достанется его внушительное наследство.
Общество
Московские власти рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдению домашнего режима, рассказал министр столичного правительства, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Общество
В России выявлены 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Наука
В Канаде обнаружены останки неизвестной древней рыбы
Общество
Винокур рассказал о самочувствии Лещенко
Состояние здоровья певца Льва Лещенко, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, хорошее, сообщил его друг юморист Владимир Винокур.
Политика
Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
Футбол
Назван крайний срок возобновления РПЛ
В пятницу состоялось общее собрание клубов РПЛ, на котором был обозначен крайний срок возобновления сезона.
Общество
Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в побоях
Общество
Нерабочий период из-за коронавируса в Кузбассе закончится раньше
В своём новом видеообращении, которое было опубликовано на его странице сегодня, 4 апреля, Сергей Цивилёв рассказал, что при благоприятной обстановке по COVID-19 и отсутствии новых случаев заражения инфекцией нерабочий период в Кузбассе завершится уже 12 апреля.
Общество
Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
Общество
Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+
Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
Энергетика
Путин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики
«Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих во Франции
11 марта в австралийском Мельбурне мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего два человека погибли и еще двое были ранены.
Общество
Испания обошла Италию по числу зараженных коронавирусом
По состоянию на 16:35 мск, в Испании коронавирус выявили у 117 710 человек. В Италии число заболевших составляет 115 242 человека.