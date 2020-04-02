Коронавирус
ИА Красная ВеснаПравительство РФ одобрило проект Энергетической стратегии до 2035 года
Проект Энергетической стратегии России до 2035 года одобрило правительство РФ 2 апреля, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ. На заседании правительства проект стратегии представил министр энергетики РФ Александр Новак.
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Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Футбол
«Украинца, русского и белоруса отличит только язык. А так – мы один народ». Украинец Пантя о славянах
Украинский защитник «Славии» из Мозыря Юрий Пантя рассказал о своем отношении к политике.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Общество
Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская лишила наследства единственную дочь
Милявская объяснила, что оформила наследство на других близких людей, но не стала уточнять, на кого именно.
Общество
Власти Москвы установили штрафы для юрлиц за нарушения ограничений из-за коронавируса
Штрафы для юридических лиц за нарушения введенных из-за коронавирусной инфекции ограничений установили в столице.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
Минпромторг предлагает открыть строительные магазины
Минпромторг рассматривает возможность открытия строительных магазинов на время режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.
Происшествия
Выросло количество жертв взрыва в Орехове-Зуеве
Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехова-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Общество
Россия приостановила вывоз своих граждан из других стран
Как сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения CoViD-19 на территории России, с 00:00 4 апреля в целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусом, временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу российских граждан из других стран.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Экономика
Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса
Министр экономического развития Максим Решетников считает, что ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», напротив, предприятия должны искать способ продолжить работу.
Общество
Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса
"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
Политика
Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»
Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина рассказала о самочувствии
Дочь актера Ивана Охлобыстина 23-летняя Анфиса подтвердила в своем Instagram информацию о том, что у нее диагностирован коронавирус нового типа.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Происшествия
Полиция задержала выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину
Сотрудники полиции задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве местного жителя Иисуса Воробьева во время прогулки с собакой.
Общество
Салоны оптики в Москве продолжат работу
В Москве салоны оптики продолжат работать во время режима повышенной готовности с 5 апреля по 1 мая.
Шоу-бизнес
Тарасов подарил Костенко особняк, который строил вместе с Бузовой
Одним из новых даров стал особняк, который он строил вместе с предыдущей женой Ольгой Бузовой.
Здоровье
Ивановская областная больница закрылась на карантин из-за коронавируса
Больница в Иваново закрылась для приема больных на двухнедельный карантин, сообщает Shraibikus News.
Общество
В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Общество
СМИ узнали стоимость лечения от коронавируса в США
Зараженным коронавирусом американцам могут потребоваться десятки тысяч долларов для оплаты лечения, сообщил телеканал CNBC.
Экономика
Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась.
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала основной путь передачи коронавируса
Коронавирусная инфекция главным образом передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
В России испытывают два прототипа вакцины от коронавируса
Научный центр "Вектор" разработал 6 прототипов вакцин от коронавируса, прошли исследования на мышах, хорьках и кроликах, в настоящий момент проведена иммунизация приматов двумя прототипами вакцины, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
Футбол
Слуцкий объяснил, почему Дзюба не уехал из РПЛ
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий во время прямого эфира в «Инстаграме» с комментатором Нобелем Арустамяном рассказал, почему российским игрокам непросто перейти в клуб из европейского чемпионата.
Гаджеты
Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.