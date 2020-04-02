Проект Энергетической стратегии России до 2035 года одобрило правительство РФ 2 апреля, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ. На заседании правительства проект стратегии представил министр энергетики РФ Александр Новак.

Правительство РФ одобрило проект Энергетической стратегии до 2035 года

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Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

Здоровье Врач рассказал об опасности карантина для пожилых людей "Пожилые люди, которые сегодня находятся в изоляции и мало двигаются, могут превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность после изоляции", - добавил врач.