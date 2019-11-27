Экономика

АиФ Санкт-ПетербургАиФ Санкт-ПетербургПравительство РФ одобрило проект строительства ВСД в Санкт-Петербурге

Правительство Российской Федерации одобрило проект строительства Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге, известной как ВСД.
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с чего всё началось

ВСД поставили в лист ожидания

Вопросы вызывает очень высокая стоимость проекта: так, при одинаковой с ЗСД заявленной стоимости проекта (с учетом участков ШМСД в Ленобласти) его протяженность в 1,7 раза меньше и фактически соответствует протяженности ЗСД на искусственных сооружениях, отмечает эксперт.
Коммерсантъ Санкт-Петербург26 ноября в 12:39

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Правительство России одобрило проект строительства ВСД в Петербурге

78.ruвчера в 03:21

Проект строительства ВСД ценой 180 миллиардов получил одобрение в Кремле

КП - Санкт-Петербургвчера в 03:57

Правительство России одобрило проект строительства ВСД

АБНвчера в 03:45

ВТБ заявил о готовности помочь деньгами с платной дорогой через Петербург. Банк может найти инвесторов на половину от стоимости ВСД

Фонтанка.Рувчера в 07:27

Москва одобрила строительство ВСД, осталось найти 182 млрд

Мойка78вчера в 03:23

Правительство РФ одобрило строительство новой скоростной трассы в Петербурге

Piter.tvвчера в 03:34

Андрей Костин: ВТБ готов привлечь 80 миллиардов рублей на строительство ВСД

Петербургский дневниквчера в 07:23
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Спорт

МИД РФ призвал не политизировать претензии WADA к России

Министерство иностранных дел РФ призвало не политизировать вопрос о претензиях Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России.
iReactor 05:58
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Дождь 09:48
Авто

В России с налогового учета исчезло более четверти элитных авто

Согласно проведенному исследованию, количество автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб на налоговом учете РФ резко сократилось.
32CARS.ru 01:16
Политика

Розенко назвал «захватом России» продажу конфет Roshen в Москве

Реплика Розенко была комментарием к словам журналиста Юрия Молчанова, отметившего, что Украина уже пять лет не может покупать газ у России, зато свободно продавала в Москве и других городах конфеты Roshen.
Украина.ру 06:40
Происшествия

В Приморье застрелили казачьего атамана

РИА Новости вчера в 21:34
Общество

Венгрия отказалась от участия в Евровидении из-за геев, пишут СМИ

Венгрия решила не отправлять своего участника на Евровидение в следующем году из-за геев, сообщает новостной портал Index со ссылкой на источники в телевидении.
РИА Новости 17:47
Происшествия

Житель Саратова нашел на пустыре человеческую голову

Следователи выясняют обстоятельства гибели человека в Саратове, голову которого на пустыре заметил случайный прохожий, сообщило областное управление СК РФ.
РИА Новости 13:27
Общество

В России запретят расплачиваться биткоинами

Ожидается, что инициатива должна будет бороться с криминалом в области виртуальных денег, однако, по мнению руководителя Центра Россия — ОЭСР РАНХиГС Антонины Левашенко, это не поможет уничтожить «серый» сектор, а только лишит бюджет налогов от операций с криптовалютами.
Известия 16:00
Политика

Министр обороны Британии увидел в России «реальную угрозу» для НАТО

Россия «представляет реальную угрозу» для Североатлантического альянса, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Взгляд.ру 18:26
Политика

Президент Чехии прокомментировал идею установки памятника власовцам

В понедельник известный своим эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста одного из 57 микрорайонов Праги – Ржепорыйе, в котором проживает 4,5 тысячи жителей, Павел Новотный, заявил о том, что намерен установить на территории своего микрорайона памятник власовцам, поскольку именно их силами была освобождена в мае 1945 года тогдашняя околопражская деревня Ржепорыйе.
РИА Новости 17:29
Шоу-бизнес

Близкие Носкова не пойдут на его первый концерт после инсульта

Телепрограмма 17:29
Футбол

Мальме — Динамо (Киев) 4:3

Футболисты шведского «Мальме» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы переиграли киевское «Динамо».
ProstoProSport 16:55
Здоровье

В Китае подтвердили четвертый случай заболевания легочной чумой

Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили четвертый случай заражения человека легочной чумой.
ТАСС 01:34
Гаджеты

Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы

Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Профиль 07:44
Общество

В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
РБК 07:59
Футбол

Россия приблизилась к Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

28 ноября пополнить копилки своих стран в Лиге Европы могут московский ЦСКА, "Краснодар", лиссабонский "Спортинг", "Брага", "Порту" и "Витория" из Гимарайнша.
ProstoProSport вчера в 23:52
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
РБК вчера в 15:55
Здоровье

Минздрав внес в правительство законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства

Минздрав внес в правительство проект закона, который предусматривает запрет на распространение недостоверной информации о ВИЧ.
Дождь вчера в 11:38
Происшествия

Экс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым

Владимир Финько работал на посту начальника ОВД Кущевского района в период с 2001 по 2006 год, именно в тот период в станице Кущевской орудовала банда Цапков — по данным следователей, на счету банды было 19 убийств, в том числе — убийство семьи фермера Аметова, тогда преступники не пожалели и маленьких детей.
REGNUM 13:45
Космос

ОАЭ решили запустить спутник Falcon Eye 2 на российской ракете

Для запуска разведывательного спутника Falcon Eye 2 ОАЭ выбрали российский «Союз-СТ».
News.ru вчера в 14:31
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка

Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.
В курсе.ру вчера в 02:56
Армия и оружие

Появилось видео испытаний F-16 против С-400 в Турции

Взгляд.ру 26 ноября в 05:37
Общество

Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
RT на русском 12:15
Кино

На Первом канале стартует новый сезон сериала «Тест на беременность»

На Первом канале 2 декабря выйдет в эфир второй сезон сериала «Тест на беременность». Первый сезон вышел в 2014 году.
REGNUM вчера в 02:06
Экономика

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
РБК вчера в 23:00
Общество

Минпросвещения одобрило новые образовательные стандарты

Президент России Владимир Путин ставил перед ведомством задачу обновления образовательных стандартов в срок до 1 декабря.
Карелинформ 14:00
Происшествия

Полиция объявила награду за помощь в поимке дрезденских грабителей

Власти Дрездена объявили награду в размере €500 тыс. за помощь в расследовании ограбления сокровищницы «Зелёный свод», которое произошло 25 ноября.
RT на русском 11:06
Футбол

ЦСКА потерял все шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Удивительно, но перед матчем с "Лудогорцем" команда Виктора Гончаренко еще имела теоретические шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
Газета.Ru 14:59
Политика

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости 08:35
Армия и оружие

Запуск российской ракеты «Тополь» показали на видео

Министерство обороны показало запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.
Lenta.ru 17:39
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