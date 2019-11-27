Экономика
АиФ Санкт-ПетербургПравительство РФ одобрило проект строительства ВСД в Санкт-Петербурге
Правительство Российской Федерации одобрило проект строительства Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге, известной как ВСД.
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с чего всё началось
Вопросы вызывает очень высокая стоимость проекта: так, при одинаковой с ЗСД заявленной стоимости проекта (с учетом участков ШМСД в Ленобласти) его протяженность в 1,7 раза меньше и фактически соответствует протяженности ЗСД на искусственных сооружениях, отмечает эксперт.Коммерсантъ Санкт-Петербург26 ноября в 12:39
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Проект строительства ВСД ценой 180 миллиардов получил одобрение в Кремле
КП - Санкт-Петербургвчера в 03:57
Андрей Костин: ВТБ готов привлечь 80 миллиардов рублей на строительство ВСД
Петербургский дневниквчера в 07:23
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Спорт
МИД РФ призвал не политизировать претензии WADA к России
Министерство иностранных дел РФ призвало не политизировать вопрос о претензиях Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России.
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Авто
В России с налогового учета исчезло более четверти элитных авто
Согласно проведенному исследованию, количество автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб на налоговом учете РФ резко сократилось.
Политика
Розенко назвал «захватом России» продажу конфет Roshen в Москве
Реплика Розенко была комментарием к словам журналиста Юрия Молчанова, отметившего, что Украина уже пять лет не может покупать газ у России, зато свободно продавала в Москве и других городах конфеты Roshen.
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
Общество
Венгрия отказалась от участия в Евровидении из-за геев, пишут СМИ
Венгрия решила не отправлять своего участника на Евровидение в следующем году из-за геев, сообщает новостной портал Index со ссылкой на источники в телевидении.
Происшествия
Житель Саратова нашел на пустыре человеческую голову
Следователи выясняют обстоятельства гибели человека в Саратове, голову которого на пустыре заметил случайный прохожий, сообщило областное управление СК РФ.
Общество
В России запретят расплачиваться биткоинами
Ожидается, что инициатива должна будет бороться с криминалом в области виртуальных денег, однако, по мнению руководителя Центра Россия — ОЭСР РАНХиГС Антонины Левашенко, это не поможет уничтожить «серый» сектор, а только лишит бюджет налогов от операций с криптовалютами.
Политика
Министр обороны Британии увидел в России «реальную угрозу» для НАТО
Россия «представляет реальную угрозу» для Североатлантического альянса, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Политика
Президент Чехии прокомментировал идею установки памятника власовцам
В понедельник известный своим эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста одного из 57 микрорайонов Праги – Ржепорыйе, в котором проживает 4,5 тысячи жителей, Павел Новотный, заявил о том, что намерен установить на территории своего микрорайона памятник власовцам, поскольку именно их силами была освобождена в мае 1945 года тогдашняя околопражская деревня Ржепорыйе.
Шоу-бизнес
Близкие Носкова не пойдут на его первый концерт после инсульта
Футбол
Мальме — Динамо (Киев) 4:3
Футболисты шведского «Мальме» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы переиграли киевское «Динамо».
Здоровье
В Китае подтвердили четвертый случай заболевания легочной чумой
Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили четвертый случай заражения человека легочной чумой.
Гаджеты
Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы
Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Футбол
Россия приблизилась к Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
28 ноября пополнить копилки своих стран в Лиге Европы могут московский ЦСКА, "Краснодар", лиссабонский "Спортинг", "Брага", "Порту" и "Витория" из Гимарайнша.
Происшествия
Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году
Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
Здоровье
Минздрав внес в правительство законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства
Минздрав внес в правительство проект закона, который предусматривает запрет на распространение недостоверной информации о ВИЧ.
Происшествия
Экс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым
Владимир Финько работал на посту начальника ОВД Кущевского района в период с 2001 по 2006 год, именно в тот период в станице Кущевской орудовала банда Цапков — по данным следователей, на счету банды было 19 убийств, в том числе — убийство семьи фермера Аметова, тогда преступники не пожалели и маленьких детей.
Космос
ОАЭ решили запустить спутник Falcon Eye 2 на российской ракете
Для запуска разведывательного спутника Falcon Eye 2 ОАЭ выбрали российский «Союз-СТ».
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка
Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний F-16 против С-400 в Турции
Общество
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
Кино
На Первом канале стартует новый сезон сериала «Тест на беременность»
На Первом канале 2 декабря выйдет в эфир второй сезон сериала «Тест на беременность». Первый сезон вышел в 2014 году.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
Общество
Минпросвещения одобрило новые образовательные стандарты
Президент России Владимир Путин ставил перед ведомством задачу обновления образовательных стандартов в срок до 1 декабря.
Происшествия
Полиция объявила награду за помощь в поимке дрезденских грабителей
Власти Дрездена объявили награду в размере €500 тыс. за помощь в расследовании ограбления сокровищницы «Зелёный свод», которое произошло 25 ноября.
Футбол
ЦСКА потерял все шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Удивительно, но перед матчем с "Лудогорцем" команда Виктора Гончаренко еще имела теоретические шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
Армия и оружие
Запуск российской ракеты «Тополь» показали на видео
Министерство обороны показало запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.