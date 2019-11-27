Вопросы вызывает очень высокая стоимость проекта: так, при одинаковой с ЗСД заявленной стоимости проекта (с учетом участков ШМСД в Ленобласти) его протяженность в 1,7 раза меньше и фактически соответствует протяженности ЗСД на искусственных сооружениях, отмечает эксперт.

с чего всё началось

Гаджеты Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.

Политика Розенко назвал «захватом России» продажу конфет Roshen в Москве Реплика Розенко была комментарием к словам журналиста Юрия Молчанова, отметившего, что Украина уже пять лет не может покупать газ у России, зато свободно продавала в Москве и других городах конфеты Roshen.

Происшествия Житель Саратова нашел на пустыре человеческую голову Следователи выясняют обстоятельства гибели человека в Саратове, голову которого на пустыре заметил случайный прохожий, сообщило областное управление СК РФ.

Общество В России запретят расплачиваться биткоинами Ожидается, что инициатива должна будет бороться с криминалом в области виртуальных денег, однако, по мнению руководителя Центра Россия — ОЭСР РАНХиГС Антонины Левашенко, это не поможет уничтожить «серый» сектор, а только лишит бюджет налогов от операций с криптовалютами.

Политика Президент Чехии прокомментировал идею установки памятника власовцам В понедельник известный своим эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста одного из 57 микрорайонов Праги – Ржепорыйе, в котором проживает 4,5 тысячи жителей, Павел Новотный, заявил о том, что намерен установить на территории своего микрорайона памятник власовцам, поскольку именно их силами была освобождена в мае 1945 года тогдашняя околопражская деревня Ржепорыйе.

Футбол Мальме — Динамо (Киев) 4:3 Футболисты шведского «Мальме» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы переиграли киевское «Динамо».

Общество В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции «На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).

Происшествия Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.

Происшествия Экс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым Владимир Финько работал на посту начальника ОВД Кущевского района в период с 2001 по 2006 год, именно в тот период в станице Кущевской орудовала банда Цапков — по данным следователей, на счету банды было 19 убийств, в том числе — убийство семьи фермера Аметова, тогда преступники не пожалели и маленьких детей.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.

Экономика Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.