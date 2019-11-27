Экономика

АиФ Санкт-ПетербургАиФ Санкт-ПетербургПравительство РФ одобрило проект строительства ВСД в Санкт-Петербурге

Правительство Российской Федерации одобрило проект строительства Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге, известной как ВСД.
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с чего всё началось

ВСД поставили в лист ожидания

Вопросы вызывает очень высокая стоимость проекта: так, при одинаковой с ЗСД заявленной стоимости проекта (с учетом участков ШМСД в Ленобласти) его протяженность в 1,7 раза меньше и фактически соответствует протяженности ЗСД на искусственных сооружениях, отмечает эксперт.
Коммерсантъ Санкт-Петербург26 ноября в 12:39

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Андрей Костин: ВТБ готов привлечь 80 миллиардов рублей на строительство ВСД

Петербургский дневниквчера в 07:23
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Компания Samsung Electronics согласилась поставлять Intel центральные процессоры для компьютеров, чтобы помочь решить проблему с их дефицитом.
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