Экономика

Infox.ruInfox.ruПроект строительства ВСД в Санкт-Петербурге одобрило правительство РФ

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в аппарате вице-премьера РФ Максима Акимова, ВСД была включена правительством в список потенциально приоритетных проектов, для которых необходимо подтверждение финансирования.
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с чего всё началось

ВСД поставили в лист ожидания

Вопросы вызывает очень высокая стоимость проекта: так, при одинаковой с ЗСД заявленной стоимости проекта (с учетом участков ШМСД в Ленобласти) его протяженность в 1,7 раза меньше и фактически соответствует протяженности ЗСД на искусственных сооружениях, отмечает эксперт.
Коммерсантъ Санкт-Петербург26 ноября в 12:39

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Правительство России одобрило проект строительства ВСД в Петербурге

78.ruвчера в 03:21

Проект строительства ВСД ценой 180 миллиардов получил одобрение в Кремле

КП - Санкт-Петербургвчера в 03:57

Правительство России одобрило проект строительства ВСД

АБНвчера в 03:45

ВТБ заявил о готовности помочь деньгами с платной дорогой через Петербург. Банк может найти инвесторов на половину от стоимости ВСД

Фонтанка.Рувчера в 07:27

Москва одобрила строительство ВСД, осталось найти 182 млрд

Мойка78вчера в 03:23

Правительство РФ одобрило строительство новой скоростной трассы в Петербурге

Piter.tvвчера в 03:34

Москва одобрила строительство ВСД в Петербурге

Gazeta.SPbвчера в 03:09
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Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
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Общество

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МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге

Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге.
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Коммерсантъ вчера в 11:19
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Несмотря на наличие недостатков, система здравоохранения в России является одной из эталонных в мире.
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Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку

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Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
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Городской суд Петербурга заминировали и требуют 120 биткоинов

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Необычную установку ПВО заметили рядом с Белым домом в США

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Согласно новым правилам, граждане Украины до 14 лет могут въезжать на территории самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет - по гражданскому или загранпаспорту.
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Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

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