Экономика

ИА Клерк.РуИА Клерк.РуПорог для налогового резидентства в 2020 году снизят до 90 дней

Физлица, находившиеся в России в 2020 году от 90 до 182 дней, получат право признать себя налоговыми резидентами. Такие поправки в Налоговый кодекс были одобрены правительством, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании Кабмина.
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