Экономика
Политическая ЭкспертизаПравительство РФ отказалось вводить «углеродный налог Чубайса»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев отметил, что углеродный налог негативно отразится на российской экономике. Ранее телеканал «360» сообщал, что предложенный Чубайсом налог был связан с присоединением РФ к Парижскому соглашению о климате.
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с чего всё началось
Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.РБК27 октября в 17:00
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Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог, пишут СМИ
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