Правительство РФ может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко.

с чего всё началось

Правительство России планирует включить дополнительные активы в план приватизации государственных компаний на 2020−2022 годы. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова.

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