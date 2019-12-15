Экономика

REGNUMREGNUMПравительство РФ планирует расширить план приватизации госкомпаний

Правительство России планирует включить дополнительные активы в план приватизации государственных компаний на 2020−2022 годы. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова.
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с чего всё началось

Правительство может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний

Правительство РФ может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко.
ТАСС05:01

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Доля ваша: в списке компаний на приватизацию появились новые имена

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Правительство может расширить план приватизации госкомпаний

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Правительство решило расширить план приватизации

Ведомости05:28

Правительство расширит программу приватизации в России

РБК05:48

В план приватизации в России могут включить дополнительные активы

RT на русском05:33

Правительство расширит план по приватизации компаний на 2020–2022 годы

Коммерсантъ05:50

Правительство может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний

ТАСС05:01
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
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Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
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Ремонтные работы на авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжаются, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
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Депутат Госдумы назвал «угробищным позорищем» логотип празднования 75-летия Победы

Депутат Государственной думы от Саратовской области Евгений Примаков (член фракции «Единая Россия») назвал «дрянью и угробищным позорищем» логотип 75-летия Победы.
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Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорблений фанатами украинца

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Ольга Бузова сделала свой главный выбор в шоу «План Б»

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Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Вести.Ru 09:17
Общество

Путин расширил территорию действия закона о самозанятых

Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
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В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, отметив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
РИА Новости 09:40
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Участник «Поля чудес» отгадал слово с ошибкой и победил

Участник капитал-шоу "Поле чудес" угадал слово, написанное с ошибкой. Запись программы опубликована на сайте канала.
РИА Новости вчера в 08:13
Происшествия

Пожар на складе с пухом под Новосибирском локализовали

В Доволенском районе Новосибирской области локализовали пожар на складе с пухом на площади 2100 кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
RT на русском 12:58
Экономика

Российский палладий поставит в зависимость мировых автопроизводителей

Россия может существенно увеличить свои доходы от внешней торговли благодаря росту цен на палладий.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

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Армия и оружие

В РВСН сообщили о планах США испытать две запрещённых ДРСМД ракеты

«До конца 2019 года США планируют испытать две новые ракеты наземного базирования средней дальности: крылатую ракету с дальностью действия более 1 тыс. км и ещё одну с дальностью более 3 тыс. км. Кроме того, в качестве ударных средств малой и средней дальности могут быть классифицированы ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА)», — заявил он в интервью газете «Красная звезда».
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Оператор «Северного потока – 2» хочет изменить условия прокладки труб

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Компенсировать малый запас хода может быстрая зарядка. Porsche Taycan стал первым электромобилем, работающим на напряжении 800 вольт.
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Слуцкий заявил, что никогда не возглавил бы «Спартак»

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий признался, что не возглавил бы «Спартак».
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Ксения Собчак надела серьги с ликом Иисуса Христа

Телеведущая нарядилась в шапку с двуглавым орлом и серьги с ликом Иисуса Христа – центральной личности в христианстве, искупившей грехи людей ценой собственной жизни.
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Песков рассказал об условии транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
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Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
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«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии

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Пятый эпизод сериала «Эпидемия», в сюжете которого фигурируют массовые беспорядки, покажут в феврале 2020 года, рассказал РБК представитель онлайн-кинотеатра Premier.
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