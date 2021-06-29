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Правительство РФ планирует выделить 500 млн рублей на продвижение отечественного кино

В планы правительства страны входит выделение отечественным киностудиям и ИТ-компаниям денежных средств в размере 500 000 000 рублей на международное продвижение. Сведения предоставил Российский экспортный центр (РЭЦ).В источнике

С чего всё началось

Правительство выделит 500 млн рублей на продвижение российского кино

Правительство намерено выделить 500 млн рублей российским киностудиям и IT-компаниям на международное продвижение. Об этом рассказали «Известиям» в Российском экспортном центре (РЭЦ), который выступает оператором распределения субсидий.
Известия17:00

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Российскому кино и софту выделят 500 млн на продвижение за границей

РЕН ТВ20:49

Власти выделят 500 млн на продвижение российского кино за рубежом. В списке — «Перевал Дятлова»

URA.Ru20:40

Киностудии и IT-компании РФ получат 500 млн рублей на международное продвижение

Телеканал 360°18:52

Российскому кино и софту выделят 500 миллионов рублей на продвижение

Lenta.ru20:26

«Известия»: киностудии и IT-компании получат 500 млн рублей на международное продвижение

ТАСС18:34

Правительство выделит 500 млн рублей на продвижение российского кино за рубежом

Газета.Ru17:46

Дали на кассу: российскому кино и софту выделят 500 млн рублей на продвижение

Известия17:01
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