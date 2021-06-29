Правительство РФ планирует выделить 500 млн рублей на продвижение отечественного кино
В планы правительства страны входит выделение отечественным киностудиям и ИТ-компаниям денежных средств в размере 500 000 000 рублей на международное продвижение. Сведения предоставил Российский экспортный центр (РЭЦ).В источнике
С чего всё началось
Правительство выделит 500 млн рублей на продвижение российского кино
Правительство намерено выделить 500 млн рублей российским киностудиям и IT-компаниям на международное продвижение. Об этом рассказали «Известиям» в Российском экспортном центре (РЭЦ), который выступает оператором распределения субсидий.
Известия17:00