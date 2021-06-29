В РФ за сутки от COVID-19 скончались рекордные 652 человека

За минувшие сутки в РФ было подтверждено максимальное за всю пандемию COVID-19 количество скончавшихся от коронавируса - 652 человека, до этого наибольшее число смертей фиксировалось 24 декабря 2020 года - 635.