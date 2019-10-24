Общество
Красная веснаПравительство РФ поддержало продажу пива на футбольных стадионах
Правительством РФ одобрен законопроект о разрешении продажи пива на стадионах во время футбольных игр, заявил депутат ЛДПР Игорь Лебедев, 23 октября сообщает ТАСС.
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Правительство поддержало законопроект об отмене запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, сообщает РБК со ссылкой на официальный отзыв.Коммерсантъвчера в 12:36
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Правительство РФ выдало положительный отзыв на концепцию продажи пива на стадионах
Bookmaker-ratings.ru22 октября в 01:37
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Общество
Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС 09:39
Здоровье
В российских медицинских вузах увеличат количество бюджетных мест
В рамках национального проекта «Здравоохранение» глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей с помощью увеличения бюджетных мест в вузах.
ПроТуймазы 00:15
Политика
Российский посол оценил требование США признать «Азов» террористами
В октябре 40 членов палаты представителей США заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и должен быть внесен в список террористических организаций.
Lenta.ru вчера в 23:36
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости 22 октября в 13:20
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Автоспорт
В Renault задумались подать апелляцию на дисквалификацию
После протеста со стороны Racing Point FIA решила аннулировать результаты гонщиков команды Renault на Гран При Японии.
Motorsport.com Россия 02:29
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Происшествия
В Ростове арестовали одного из подозреваемых по делу о перестрелке
Российская газета 11:15
Кино
Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel
Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.
Дни24 10:51
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
Газета.Ru 10:44
Шоу-бизнес
Глава белорусского МИД признался в дружбе с Киркоровым
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о дружбе с народным артистом России Филиппом Киркоровым, которая длится с 2000-х годов, передает ТАСС со ссылкой на обращение политика.
Газета.Ru 09:08
Политика
Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными
Принцесса королевства Эсватини Сиханизо Дламини рассказала в интервью РИА Новости, что считает русских мужчин очаровательными.
РИА Новости 10:55
Общество
Дом книги в Москве отказался продавать журнал со Сталиным на обложке
Московский книжный магазин «Молодая гвардия» не согласился продавать свежий номер исторического журнала «Дилетант» и вернул его издателям.
REGNUM 07:37
Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Уволенная из-за откровенных фотографий 20-летней давности тренер юношеского центра в Магнитогорске сообщила о продолжении преследований.
Российская газета 03:00
Кино
Сеть увидела новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix
Сервис "Netflix" показал несколько новых кадров из сериала "Ведьмак". Моменты опубликовали на итальянском портале "Corriere".
Piter.tv 10:43
Происшествия
В Кемеровской области медведь задрал охотника
В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
REGNUM вчера в 22:43
Происшествия
В Петербурге суд вернул иск Михаилу Цакунову на 2 млн рублей
Дзержинский районный суд Петербурга вернул исковое заявление оппозиционеру Михаилу Цакунову, который хотел отсудить у Минфина 2 млн рублей.
АБН 10:17
Экономика
Госдума примет решение о повышении МРОТ
Сегодня, 24 октября, Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:04
Происшествия
Сотрудник ядерного центра в Сарове получил срок за майнинг биткоинов
Саровский городской суд Нижегородской области в четверг приговорил сотрудника федерального ядерного центра к 3 годам 3 месяцам колонии за попытку намайнить биткоины на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:54
Происшествия
В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы
Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.
РИА Новости 07:37
Политика
Окружение Зеленского в Японии «порвало» соцсети
Пользователи соцсетей оставляют довольно много негодующих отзывов и шуток под видео.
Deita.ru вчера в 22:30
Футбол
ЦСКА дома сыграет с «Ференцварошем» в Лиге Европы
Московский ЦСКА сыграет с венгерским «Ференцварошем» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 24 октября в Москве.
REGNUM 07:27
Армия и оружие
НАТО констатировало прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии
НАТО видит улучшение ситуации на севере Сирии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Наша версия 10:01
Армия и оружие
Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
RT на русском 09:04
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Общество
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru 10:44
Политика
Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business
В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
РБК 07:46