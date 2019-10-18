Правительство России подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.

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«Следует также предусмотреть требования по ограничению иностранного участия в значимых информационных ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50 процентов минус одна акция», – уточняется в отзыве правительства, содержание которого Антон Горелкин, один из депутатов Госдумы России, разместил в личном телеграм-канале.

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