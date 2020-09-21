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ФедералПресс
ФедералПресс

Кабмин выделил на поддержку многодетных семей еще 2,5 млрд рублей

В России 36 регионов получат более 2,5 млрд рублей на поддержку многодетных семей. Соответствующее распоряжение подписано правительством РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами рассказал, что правительство перераспределило субсидии регионам на поддержку многодетных семей.В источнике
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Телеканал 360°

Еще более 2,5 миллиарда рублей выделили на поддержку многодетных семей в РФ

Телеканал 360°вчера в 04:40
Вести.Ru

Мишустин: регионы получат поддержку для многодетных и создания детсадов

Вести.Ruвчера в 04:50
Ведомости

Правительство выделило более 2,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Ведомостивчера в 04:44
Российская газета

Добавят в общую копилку

Российская газетавчера в 12:24
Интерфакс

На поддержку многодетных семей в РФ выделили еще более 2,5 млрд руб

Интерфаксвчера в 04:23
ТАСС

В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

ТАССвчера в 03:54
РЕН ТВ

Мишустин: 36 регионов получат субсидии на поддержку многодетных семей

РЕН ТВвчера в 03:53

СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии

Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов.
СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии
Ведомости03:36
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Евгений Куйвашев уволил главу электронного правительства

Романа Кислова, возглавившего ГБУ Свердловской области «Оператор электронного правительства» в феврале 2020 года, распоряжением правительства освободили с занимаемой должности, пишет 66.RU со ссылкой на департамент информационной политики региона.
Евгений Куйвашев уволил главу электронного правительства
РБК Екатеринбург03:55

МЧС запретило размещать мебельные магазины в жилых новостройках

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России пытается отменить запрет на размещение в жилых домах мебельных магазинов, а новый свод правил, вступивший в силу 14 августа, может привести к закрытию 17% профильных магазинов и падению продаж на 20%.
ТАСС03:22
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Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
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Белгородский губернатор-долгожитель Савченко избран сенатором

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Евгений Савченко сообщил о решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом облдумы, также сообщалось о том, что затем он будет назначен сенатором от регионального ЗС.
REGNUM04:11
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Землетрясение ощутили 392 населенных пункта Приангарья и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
РИА Новости03:22
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На российских реках и морях протестируют беспилотные суда

По словам советника «Пола Инвест» (входит в ту же группу компаний, что и «Пола райз») Виталия Клюева, группа выделила для эксперимента одно новое судно и планирует осуществить несколько рейсов, «переведя судно в автономный режим с мониторингом за ним и управлением при необходимости с берега, из центра в офисе».
РБК01:00

В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостей19 сентября в 23:12
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Минздрав разрешил испытания третьей вакцины от коронавируса

Минздрав разрешил провести клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, сообщила пресс-служба министерства.
Ведомости01:15
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