Коронавирус

REGNUMREGNUMПравительство РФ поддержит отрасли экономики из-за коронавируса

Москва, 30 марта 2020, 10:13 — REGNUM Отрасли российской экономики, где ситуация из-за распространения коронавируса развивается по неблагоприятному сценарию, получат поддержку. Об этом 30 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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