Москва, 30 марта 2020, 10:13 — REGNUM Отрасли российской экономики, где ситуация из-за распространения коронавируса развивается по неблагоприятному сценарию, получат поддержку. Об этом 30 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Общество Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.

Общество Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.

Происшествия На Кубани оштрафовали 40 нарушителей карантина по коронавирусу В Краснодарском крае на сегодняшний день привлекли к административной ответственности за нарушения карантинного режима из-за угрозы распространения коронавируса 40 человек.

Шоу-бизнес Антон Криворотов поцеловал участницу шоу «Холостяк» На прошлой церемонии роз кубинка решила уйти с проекта и не приняла цветок от Криворотова, чем вызвала раздражение холостяка.

Общество Генералу Шаймуратову присвоили звание Героя России Легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерала майора Минигали Шаймуратова посмертно наградили звездой Героя России.

Политика Песков оспорил слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оспорил слова президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин последние два года просил отменить санкции.

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Энергетика Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке Норвегия, несмотря на низкие котировки барреля и профицит предложения нефти, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке.

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