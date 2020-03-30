Коронавирус
REGNUMПравительство РФ поддержит отрасли экономики из-за коронавируса
Москва, 30 марта 2020, 10:13 — REGNUM Отрасли российской экономики, где ситуация из-за распространения коронавируса развивается по неблагоприятному сценарию, получат поддержку. Об этом 30 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Правительство России окажет помощь в первую очередь пострадавшим от пандемии коронавируса отраслям
Комсомольская правда02:31
Правительство поддержит транспортную отрасль, общепит и туризм
Будущее России. Национальные проекты02:50
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