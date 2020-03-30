Коронавирус
REGNUMПравительство РФ поддержит отрасли экономики из-за коронавируса
Москва, 30 марта 2020, 10:13 — REGNUM Отрасли российской экономики, где ситуация из-за распространения коронавируса развивается по неблагоприятному сценарию, получат поддержку. Об этом 30 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Правительство поддержит транспортную отрасль, общепит и туризм
Будущее России. Национальные проекты02:50
Правительство России окажет помощь в первую очередь пострадавшим от пандемии коронавируса отраслям
Комсомольская правда02:31
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Происшествия
Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД.
Общество
Число погибших пациентов с коронавирусом в России выросло до девяти
В России за сутки скончался ещё один пациент, у которого был диагностирован коронавирус.
Авто
Большинство крымчан отложили покупку авто из-за скачка курса доллара
Опрос жителей полуострова Крым показал, что более половины автолюбителей решили отложить покупку авто.
Гаджеты
Apple снижает заказы на компоненты iPhone 11
Компания Apple снизила объём заказов комплектующих для iPhone на 18% по сравнению с прошлым годом.
Общество
Врач НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок
Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.
Политика
Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану
В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
Здоровье
В России студентов медвузов привлекут к борьбе с коронавирусом
Студенты последних курсов медицинских вузов и колледжей, ординаторы и аспиранты будут привлечены в медорганизации на фоне коронавируса, всего будет привлечено около 40 тыс. специалистов.
Здоровье
В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус
Инфекция особо угрожает пожилым и людям с хроническими заболеваниями. В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус.
Происшествия
Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»
Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Общество
Собянин пообещал ужесточить контроль за соблюдением самоизоляции
По мере разработки информационных систем власти Москвы смогут жёстче контролировать передвижение граждан в условиях эпидемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Общество
«Ростех» разработал противовирусный комбинезон
«Ростех» разработал противовирусный комбинезон, сообщили в пресс-службе госкомпании.
Происшествия
В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом
29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
Единоборства
Нурмагомедов объяснил, почему вернулся из США в Россию
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему вернулся в Россию накануне поединка с американцем Тони Фергюсоном.
Общество
Вступление в силу закона о видеофиксации техосмотра автомашин отложат
Планировалось, что в июне 2020 г. вступит в силу федеральный закон, меняющий практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО.
Общество
Штаб: Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве - молодые люди от 18 до 40 лет
В столице подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, большинство новых заболевших - молодые люди от 18 до 40 лет.
Общество
Калининградская область с 31 марта перейдет на полную самоизоляцию
Администрация Калининградской области с нуля часов 31 марта по примеру Москвы вводит режим полной самоизоляции, сообщил губернатор Антон Алиханов.
Происшествия
В Ленинградской области нашли тело пропавшего в январе студента
Тело пропавшего в январе студента найдено в лесу около одного из садоводств Всеволожского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба петербургского управления СК.
Здоровье
Врачи дали советы аллергикам по профилактике коронавируса
Как считает заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов, аллергики в период распространения коронавируса должны в два раза внимательнее относиться к профилактике заболевания, не забывать про свое лечение, находиться дома и исключить контакт с пыльцой.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Общество
Парфенчиков прокомментировал возможность закрытия границ Карелии
Принимать решение о возможном закрытии границ Карелии из-за угрозы коронавируса региональные власти могут только совместно с федеральным центром и руководством соседних регионов.
Авто
Список функций авто, о которых не знает большинство водителей
Эксперты назвали самые интересные и полезные «фишки» автомобилей, о которых не знают многие водители.
Общество
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретически могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Авто
Китайская Hongqi готовит новый седан в стиле «Волги»
Технические характеристики седана в стиле «Волги» пока держатся в секрете, но в китайских СМИ ему приписывают 4,0-литровую 400-сильную «турбовосьмерку», разработанную на базе одного из моторов Toyota.
Экономика
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Происшествия
Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии
Общество
Правительство России утвердило список товаров первой необходимости
На сайте кабмина опубликовали перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.