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Коммерсантъ Новосибирск
Коммерсантъ Новосибирск

Правительство РФ постановило создать ОЭЗ «Авангард» в Омской области

Заявлены четыре якорных резидента с инвестициями свыше 23 млрд руб. В Омской области будет создана особая экономическая зона "Авангард". Минэкономразвития РФ поручено заключить соглашение о создании ОЭЗ с правительством Омской области, следует из постановления правительства РФ.В источнике
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