Правительство РФ постановило создать ОЭЗ «Авангард» в Омской области
Заявлены четыре якорных резидента с инвестициями свыше 23 млрд руб. В Омской области будет создана особая экономическая зона "Авангард". Минэкономразвития РФ поручено заключить соглашение о создании ОЭЗ с правительством Омской области, следует из постановления правительства РФ.В источнике
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Кабмин постановил создать в Омске особую экономическую зону «Авангард» с 734 рабочими местами
12 Канал Омсквчера в 02:30
Мишустин подписал постановление о создании в Омске особой экономической зоны «Авангард»
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Михаил МИШУСТИН к Новому году дал Омской области добро на особую экономическую зону
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