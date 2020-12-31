Заявлены четыре якорных резидента с инвестициями свыше 23 млрд руб. В Омской области будет создана особая экономическая зона "Авангард". Минэкономразвития РФ поручено заключить соглашение о создании ОЭЗ с правительством Омской области, следует из постановления правительства РФ.

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